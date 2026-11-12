Tesla obtient le feu vert de la Finlande pour son système de conduite automatisée

La conquête européenne de Tesla pour imposer son FSD continue. C’est au tour de la Finlande d’autoriser l’utilisation du système de conduite assistée semi-autonome du constructeur américain. Tesla "peut immédiatement commencer à proposer le système à ses clients en Finlande", indique l’agence finlandaise des transports et des communications (Traficom) dans un communiqué.

Cette décision, prise après que le groupe américain a apporté certaines modifications à ce système optionnel, permettra aux conducteurs finlandais de véhicules Tesla de "se familiariser avec le système avant l’arrivée des conditions hivernales les plus difficiles", a souligné l’agence. Cette approbation en Finlande intervient avant une décision finale à l’échelle de l’Union européenne concernant ce système, attendue l’an prochain, a précisé l’agence.

Auparavant connue sous le nom de Full Self-Driving (FSD) Supervised, cette technologie a été rebaptisée "Tesla Assisted Driving", ce qui décrit "la véritable nature du système", a estimé Jukka Juhola, expert de Traficom. Ce nouveau nom tient "compte des futurs développements, car des voitures véritablement autonomes, où la responsabilité de la conduite ne reposera plus sur le conducteur, seront disponibles parallèlement aux systèmes d’aide à la conduite", a-t-il expliqué.

Déjà six pays européens autorisent le FSD

Avant Helsinki, les Pays-Bas ont autorisé ce système en avril dernier, par dérogation au cadre réglementaire international (onusien et européen), suivis de l’Estonie, de la Belgique, de la Lituanie, du Danemark et désormais de la Finlande. Le système optionnel de conduite assistée semi-autonome équipe déjà des millions de véhicules Tesla aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud.

Ce système exige une surveillance active et constante du conducteur. Il s’agit d’une conduite assistée, et non autonome : la voiture gère la trajectoire et la vitesse, mais le conducteur, qui reste seul responsable, doit garder les yeux sur la route et être prêt à intervenir à tout moment. Grâce à des caméras extérieures couvrant les angles morts et à une intelligence artificielle, ce système peut gérer la conduite dans certaines conditions ou effectuer des créneaux, par exemple.