Tesla fait décoller son Roadster !

L’attente en valait la peine… Près de neuf ans après la présentation d’un premier prototype, Tesla a enfin levé le voile sur son Roadster dans la soirée du jeudi 15 octobre 2026. Pour marquer les esprits, Elon Musk n’a pas choisi une présentation statique, mais une démonstration organisée sur un site d’essais de SpaceX, près de McGregor, dans l’État du Texas, aux États-Unis.

L’événement retransmis en direct a donc d’abord mis en scène une sportive 100 % électrique capable de gravir une rampe incurvée avant de poursuivre sa trajectoire à l’envers, maintenue contre la structure par un système d’aspiration. Le Tesla Roadster s’est ensuite élancé dans les airs, a effectué une rotation, puis s’est reposé au sol.

"Eh bien, ça a fonctionné !", a alors commenté Elon Musk, le patron de la marque américaine, à l’issue de la démonstration. Dans une seconde séquence, on peut également voir le Roadster franchir une rangée de véhicules Tesla. Le constructeur a donc bel et bien respecté l’une des promesses les plus singulières associées au modèle depuis plusieurs années, à savoir sa capacité à quitter le sol.

Des propulseurs développés avec SpaceX

Pour réaliser ces figures, le Roadster combine plusieurs dispositifs. Selon Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie des véhicules de Tesla, un système de ventilateurs placé sous le châssis génère une force d’aspiration suffisante pour maintenir la voiture contre la rampe, y compris lorsqu’elle se retrouve à l’envers. Les propulseurs à gaz froid, développés avec SpaceX, interviennent ensuite pour permettre les mouvements dans les airs.

La présentation ne lève toutefois pas toutes les interrogations sur la commercialisation du modèle. Tesla vise désormais un début de production en 2028, après plusieurs reports du calendrier initial. En 2017, lors de la présentation du prototype, la marque américaine avait annoncé une autonomie proche de 1 000 km, une vitesse de pointe supérieure à 400 km/h et un 0 à 100 km/h en 2,1 secondes.

La nouvelle fiche technique affiche néanmoins un rayon d’action nettement inférieur à celui promis à l’origine, même si l’accélération progresse. Le constructeur annonce en effet désormais une autonomie de plus de 480 km, une vitesse maximale supérieure à 370 km/h, et une accélération de 0 à 96 km/h en moins de 0,6 s pour la version la plus radicale.

Le Tesla Roadster sera donc disponible en trois versions : Performance, Thrust et Rocket. Cette dernière, accessible uniquement sur invitation, est celle qui concentre les capacités les plus poussées du système de propulsion. Le prix définitif n’a pas été communiqué. En France, Tesla propose déjà de réserver le Roadster, avec un premier versement de 5 000 euros, suivi de 45 000 euros dans les dix jours. Le ticket d’entrée pour cette réservation atteint ainsi 50 000 euros, sans préjuger du prix final du véhicule.