Moins de 30 000 dollars pour la voiture biplace autonome de Tesla, l'offre a de quoi séduire. Mais pour prendre la route, les propriétaires du Cybercab devront également souscrire à un abonnement mensuel. Une contrainte tarifaire à laquelle s'ajoutent de nombreuses limites entourant sa circulation.

Le Tesla Cybercab est proposé à partir de 30 000 dollars et nécessite un abonnement mensuel de 300 dollars par mois. ©Tesla

Alors que Tesla obtient progressivement, pays après pays, les autorisations nécessaires au déploiement de son FSD Supervised en Europe, le constructeur américain vient de faire une annonce majeure outre-Atlantique. Sur le réseau social X, la marque d’Elon Musk a officialisé l’ouverture des ventes de son Cybercab. Ce véhicule biplace, conçu pour la conduite entièrement autonome, est affiché à 29 990 dollars.

Un tarif de prime abord très attractif, mais qui ne comprend que la voiture. En effet, pour pouvoir rouler avec, les propriétaires devront souscrire à un "abonnement autonomie" de 299 dollars par mois. Un passage obligatoire pour un modèle conçu pour la conduite automatisée et, de surcroît, dessiné sans volant ni pédales.

Elon Musk lui-même estime sur son compte X que la souscription mensuelle "est trop élevée". Le milliardaire précise toutefois que son montant devrait être revu pour s'aligner sur celui des abonnements proposés sur les autres modèles de la marque, associant conduite autonome et connectivité avancée. À l'heure actuelle, les propriétaires d'autres véhicules Tesla doivent débourser 115 dollars par mois pour bénéficier de l'Autopilot.

Le prix n’est pas la seule limite

Comme le rappelle l'agence de presse Reuters, Lars Moravy, vice-président de l'ingénierie des véhicules chez Tesla, avait annoncé en octobre 2026 une commercialisation du Cybercab auprès du grand public avant la fin de l'année. De son côté, Elon Musk a indiqué que le service de conduite autonome pourrait être déployé à l'échelle nationale une fois les "autorisations réglementaires" obtenues.

Or, sur ce point, Tesla est encore loin du compte. Pour les particuliers, la réglementation américaine impose une circulation restreinte aux zones géographiques dans lesquelles le robotaxi circule déjà, comme l’explique la marque sur le réseau social X.

Pour rappel, le service de taxi autonome est déjà déployé à Austin, au Texas, depuis juin 2025, et a été étendu à Dallas et Houston depuis avril 2026, ainsi qu’à Miami depuis juillet 2026. Précisons que les livraisons devraient également concerner les villes de Fort Worth, Orlando, San Antonio et Tampa. De plus, le Cybercab devra être doté d'un volant. Outre ces limites tarifaires, géographiques et d'équipements, les premiers clients seront sélectionnés par le constructeur.

Enfin, l'un des principaux arguments commerciaux du Cybercab semble déjà compromis. Alors que la possibilité de rentabiliser son véhicule en le mettant à disposition sur une plateforme de VTC comme Uber pouvait séduire les particuliers, Tesla réserve finalement son modèle autonome à un usage strictement personnel.

Pas de quoi décourager le constructeur américain qui a de fortes ambitions pour ce modèle. Il annonce en parallèle un investissement de trois milliards d’euros supplémentaires dans son usine allemande de Grünheide pour en faire "la plus avancée technologiquement" du groupe, dans l'objectif de produire un million de Cybercab par an.