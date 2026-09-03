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Constructeurs

Lancement imminent du Tesla Cybercab aux États-Unis

Publié le 3 septembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
3 min de lecture
Tesla doit lancer le 3 septembre 2026, en fin d’après-midi à Austin, au Texas, son Cybercab. Ce véhicule électrique sans volant ni pédales est spécifiquement conçu pour les services de robotaxis. Le constructeur reste particulièrement discret sur le programme de l’événement. 
Tesla Cybercab
Tesla doit lancer son Cybercab le 3 septembre 2026 à Austin, au Texas. ©Tesla

Tesla dans les starting-blocks pour lancer le Cybercab, son véhicule autonome sans volant ni pédales. Un lancement prévu le 3 septembre 2026 à Austin, au Texas. Toutefois, le constructeur américain n’a donné aucune précision sur le déroulé de la présentation, se contentant de publier le 22 août 2026 sur X une animation numérique accompagnée de la mention "accès exclusif".

 

"Nous célébrons le lancement de notre robotaxi Cybercab avec un événement exclusif à Austin, et vous pourriez être là", indiquait Tesla, en invitant les clients de son service de robotaxis à multiplier les courses afin d’avoir une chance d’être tirés au sort pour assister à l’événement.

 

Une campagne sur le réseau social X

 

Depuis, les différents comptes X du groupe et de ses dirigeants ont multiplié les allusions au Cybercab, notamment à travers des émojis représentant des robots et des taxis, ainsi que les mots "Cybercab, Cybercab, Cybercab" ou différentes animations.

 

Elon Musk, patron de Tesla, a lui-même publié jeudi matin un message particulièrement succinct : "Une nuée de Cybercabs", accompagné d’une photo montrant une dizaine de véhicules.

 

Tesla prépare le lancement de son Cybercab 

 

Des fans de la marque, dont certains figurent parmi les invités, ont toutefois apporté quelques précisions sur les réseaux sociaux. Selon eux, l’événement doit débuter à 16h45, heure du Texas, soit 21h45 GMT. Tesla n’avait en revanche toujours donné aucune indication jeudi matin sur une éventuelle retransmission sur internet, contrairement à ses habitudes.

 

Le Cybercab se rapproche de la production

 

Depuis plusieurs semaines, les signalements d’exemplaires du Cybercab se multiplient sur les réseaux sociaux. Des véhicules ont notamment été aperçus dans les rues ou stationnés sur des parkings, en particulier à Dallas, alimentant les spéculations autour des prémices d’un lancement d’ampleur.

 

Tesla avait dévoilé le Cybercab en octobre 2024, lors d’une présentation organisée en grande pompe dans un studio d'Hollywood. Elon Musk prévoyait alors une production avant 2027.

 

Tesla et sa conduite automatisée se heurtent toujours au mur français

 

Avec sa carrosserie dorée, ce véhicule électrique a été conçu avant tout pour les services de robotaxis. Il est dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs et peut transporter uniquement deux personnes.

 

Tesla avait lancé en juin 2025 son service de robotaxis à Austin. Le constructeur utilisait alors des SUV Model Y destinés au grand public et équipés du logiciel de conduite autonome, le Cybercab n’étant pas encore prêt.

 

Austin, terrain privilégié pour les robotaxis

 

Le choix d’Austin n’est pas anodin. Le Texas dispose d’une réglementation favorable aux véhicules autonomes, faisant de l’État l’un des terrains d’expérimentation privilégiés pour les services de robotaxis.

 

Plusieurs acteurs y sont déjà opérationnels, à l’image de Waymo, filiale de Google, et de Zoox, filiale d’Amazon. Motional, soutenu par Hyundai, y mène également des essais. (Avec AFP)

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