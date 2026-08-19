Robotaxis : le plan ambitieux de Pony.ai 

Pony.ai est en passe de franchir les frontières de la Chine pour exporter ses robotaxis. En effet, l’entreprise chinoise spécialisée dans la conduite autonome prévoit de déployer plus de 4 000 robotaxis à l’international. Toutefois, la société n’a pas donné de calendrier précis.

Au cours d’une conférence téléphonique, James Peng, le directeur de l’entreprise, a expliqué que ces robotaxis faisaient déjà l’objet de contrats, comme les 2 000 modèles qu'il prévoit de déployer en Europe par le biais de son partenaire Uber. Toutefois, le calendrier de mise en service dépendra des permis permettant à ses véhicules autonomes de circuler et des évolutions réglementaires.

En parallèle, Pony.ai aspire à atteindre les 3 500 robotaxis dans son parc d’ici la fin de l’année, sans détailler l’état de sa flotte actuelle.

Des chiffres en hausse

Un plan ambitieux qui s’appuie sur des résultats positifs pour l’entreprise au deuxième trimestre 2026. Ainsi, son chiffre d’affaires total bondit de 68,8 % sur un an pour atteindre 36,8 millions de dollars. Dans le détail, les revenus en provenance de ses robotaxis représentent un tiers de son CA total, en hausse de 691,2 %. Une première pour Pony.ai, qui espère que le chiffre d’affaires annuel de ses taxis autonomes dépassera 3,5 fois le niveau de 2025.

L’entreprise chinoise mise également sur sa division de camions autonomes, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 40 % sur un an au deuxième trimestre 2026. Ainsi, Pony.ai compte mettre à la route entre 500 et 1 000 camions autonomes en Chine dans les trois prochaines années et atteindre les 100 000 PL automatisés d’ici 2030.

Des entreprises qui se diversifient

Ce plan s’ancre dans un contexte d'accélération des projets de l’ensemble des acteurs du véhicule autonome, sur fond de concurrence accrue sur leurs marchés nationaux. En recherche de nouvelles sources de revenus, les entreprises s’orientent vers différents marchés où l'activité est encore en gestation, comme l’Europe, l’Asie du Sud ou encore le Moyen-Orient.

Notons que WeRide, autre entreprise chinoise spécialisée dans les robotaxis, vise pour sa part l’Australie, la Corée du Sud, le Japon ou encore l’Asie du Sud-Est, selon l’agence de presse Reuters.