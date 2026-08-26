Robotaxis : Waymo débarque dans l’Union européenne par Munich

Waymo met un premier pied dans l’Union européenne. La filiale d’Alphabet (Google), déjà présente à Londres (Angleterre), jette son dévolu sur Munich, dans le sud de l’Allemagne, pour son arrivée sur le continent. Waymo a déjà signalé qu’elle débutera la cartographie des rues de la capitale bavaroise et effectuera des tests avec des conducteurs spécialisés au volant dès la semaine prochaine.

Dans son communiqué, l’entreprise précise qu’un service commercial de VTC sera proposé au public d’ici fin 2027. La société, dont les taxis autonomes circulent déjà dans plusieurs villes américaines, prévoit une expansion internationale rapide. Outre Londres, Waymo cible également Tokyo cette année.

"Munich est un pôle de premier plan en matière de mobilité et d’ingénierie, et notre implantation dans cette ville marque une étape importante de notre expansion mondiale", a déclaré la codirectrice générale de Waymo, Tekedra Mawakana. Rappelons qu’en février 2026, la filiale d’Alphabet a levé 16 milliards de dollars.

L’Europe, dans le viseur des robotaxis

"La conduite autonome est une technologie clé pour l’avenir de la mobilité et pour la transformation de notre industrie automobile", a salué de son côté Florian Herrmann, ministre du gouvernement régional de Bavière. La région bavaroise est un bastion traditionnel de l’industrie automobile allemande, où sont notamment implantés BMW et de nombreux équipementiers.

Waymo est la dernière entreprise en date à lancer des essais en Europe, qui accuse un retard sur les États-Unis et la Chine dans le déploiement des services de robotaxis. Des entreprises chinoises et américaines ont annoncé des essais dans plusieurs villes européennes, notamment en Croatie, à Londres et à Madrid.

Pour rappel, le 19 août 2026, Pony.ai, spécialiste chinois du véhicule autonome, a dévoilé son plan de conquête internationale, qui inclut l’Europe, souhaitant y implanter 2 000 robotaxis via son partenariat avec Uber. (Avec AFP)