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La France donne son feu vert à l’homologation des robots livreurs

Publié le 18 août 2026

Par Catherine Leroy
3 min de lecture
Un arrêté publié au Journal officiel crée un cadre national permettant d’homologuer et de faire circuler sur la route des véhicules autonomes dédiés au transport de marchandises. Électriques, supervisés à distance, ces robots sont notamment destinés à la logistique du dernier kilomètre.
robots de livraison autonomes France
La France autorise désormais l'homologation de véhicules autonomes de livraison. ©stock.adobe.com (illustration générée avec l'IA)

La France ouvre la voie à la circulation des premiers robots de livraison autonomes sur la voie publique. Un arrêté publié le 7 août 2026 au Journal officiel permet désormais l’homologation de ces véhicules, qui ne disposaient jusqu’ici d’aucun cadre réglementaire spécifique.

 

Les robots seront intégrés à la catégorie L, qui comprend notamment les cyclomoteurs, les motos, les tricycles et les quadricycles à moteur. Ils pourront ainsi circuler sur la chaussée, mais pas sur les trottoirs. Leur déploiement restera toutefois encadré géographiquement : les collectivités territoriales détermineront les zones et les itinéraires sur lesquels ils seront autorisés à évoluer, dans les limites prévues par l’homologation de chaque véhicule.

 

Conçus pour transporter des marchandises sans conducteur ni opérateur à bord, ces engins électriques reposent sur une combinaison de caméras, de radars, de lidars et de logiciels embarqués, éventuellement dotés d’intelligence artificielle. Ces équipements doivent leur permettre d’analyser leur environnement, de détecter les obstacles et de circuler de façon autonome sur un parcours prédéfini.

 

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Malgré leur appellation de "petits robots", les véhicules concernés pourront atteindre des dimensions relativement importantes. Selon leur catégorie, ils pourront mesurer jusqu’à quatre mètres de long, deux mètres de large et 2,5 mètres de haut. Leur charge utile pourra aller jusqu’à une tonne, pour des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres.

 

Une supervision humaine maintenue à distance

 

L’automatisation ne signifie pas pour autant l’absence totale d’intervention humaine. La circulation des robots restera supervisée à distance, afin de suivre leur progression et de prendre en charge les éventuelles difficultés rencontrées. Comme les autres véhicules automatisés homologués, ils devront également respecter les réglementations applicables en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles.

 

Le gouvernement présente ce nouveau cadre comme une réponse aux enjeux de la logistique urbaine, en particulier ceux du dernier kilomètre. Ces robots livreurs pourraient remplacer une partie des tournées effectuées avec des utilitaires thermiques. Ils pourraient également faciliter les livraisons dans les zones où les contraintes de circulation se renforcent. Même si la question de leur intégration dans la circulation et la cohabitation avec les autres usagers de la route reste posée.

 

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Si la France est l'un des premiers pays à permettre l'homologation de robots autonomes pour les marchandises, il n'en est pas de même pour les robots-taxis et les voitures autonomes. L'ONU, en juin 2026, a adopté de nouvelles règles internationales précisant les règles d'homologation. Mais le gouvernement français reste frileux. La France a récemment refusé à Tesla le déploiement de son système de conduite autonome, contrairement à la Belgique, au Danemark, à l'Estonie, à la Lituanie ou encore aux Pays-Bas.

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