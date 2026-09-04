La France en passe de changer d'avis sur le système de conduite automatisée de Tesla ?

La France est-elle sur le point d’approuver le Full self driving supervised (FSD) de Tesla ? Après avoir réceptionné deux véhicules équipés du système de conduite automatisé, le ministère des Transports a lancé les premiers essais sur circuit. À ce stade, aucun obstacle majeur n’a été identifié, laissant entrevoir une possible adaptation du système aux règles européennes et françaises.

"Avec la mise à disposition de deux véhicules équipés de FSD par Tesla, nous entrons désormais dans une nouvelle étape : celle des essais sur route", a annoncé le 2 septembre 2026 le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur X, après avoir échangé en visioconférence avec Elon Musk, propriétaire du réseau social et actionnaire principal de Tesla.

Pas de points bloquants à date

Les premiers tests sur circuit, réalisés depuis la réception des deux véhicules la semaine précédente, se révèlent encourageants. "Aujourd'hui, à date, il n'y a aucun point bloquant impossible à résoudre qui a été identifié", ont expliqué jeudi à l'AFP des représentants du ministère des Transports. Selon eux, "il n'y a pas d'obstacle majeur a priori à ce que ce système soit potentiellement adapté à une conduite européenne avec un autre paramétrage".

Le FSD supervisé reste un système de conduite assistée et non de conduite autonome. Il nécessite une surveillance active et constante du conducteur. La voiture peut gérer sa trajectoire et sa vitesse, mais le conducteur demeure seul responsable de la conduite. Ce dernier doit donc garder les yeux sur la route et être prêt à intervenir à tout moment.

La question de la vitesse au cœur des ajustements

La réglementation en vigueur impose notamment qu'une voiture semi-autonome ne puisse en aucun cas dépasser la vitesse limite autorisée. Or, selon les données fournies par Tesla, le FSD dispose, dans certaines conditions, de la capacité de commettre un excès de vitesse.

Cette question constitue donc l'un des éléments à prendre en compte dans l'adaptation du système. Jusqu'ici, les pays européens ayant autorisé le FSD ont accordé des dérogations au cadre réglementaire international, onusien et européen.

Les Pays-Bas ont ainsi autorisé le système en avril, suivis par l'Estonie, la Belgique, la Lituanie et le Danemark. La France souhaite pour sa part déterminer les ajustements nécessaires pour permettre au FSD de respecter la réglementation, plutôt que de recourir à une dérogation.

Fin juillet, Philippe Tabarot avait déjà jugé indispensable de "déterminer les ajustements nécessaires", tout en affirmant le soutien de la France à cette technologie.

Un dossier attendu à l'échelle européenne

Le sujet doit désormais être examiné au niveau européen. Le FSD figure à l'ordre du jour de réunions d'un comité technique spécialisé de l'Union européenne prévues le 6 octobre et au début du mois de décembre 2026.

Le système optionnel de Tesla équipe déjà des millions de véhicules aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud.

Grâce à des caméras extérieures sans angle mort et à une intelligence artificielle entraînée à partir des données de plus de six millions de véhicules Tesla en circulation, le FSD peut gérer la conduite dans de multiples conditions ou encore effectuer des créneaux. (Avec AFP)