À contre-courant des annonces des constructeurs nationaux, Tesla prévoit d’investir trois milliards d’euros supplémentaires dans son usine allemande de Grünheide. Le site doit devenir le plus avancé technologiquement du groupe et accueillir la production du Cybercab à partir de 2029.

L'investissement de Tesla en Allemagne doit permettre de produire un million de Cybercab par an. ©Tesla

En parallèle de l’annonce de la commercialisation de son véhicule autonome, le Cybercab, aux États-Unis, Tesla prépare sa production à grande échelle. En effet, le constructeur américain prévoit un investissement supplémentaire de trois milliards d’euros dans son usine de Grünheide, en Allemagne, où sera produit le modèle dès 2029. La marque dirigée par Elon Musk souhaite faire de cette usine "la plus avancée technologiquement" du groupe. Un investissement qui doit permettre au site de produire jusqu’à un million de Cybercab par an.

Le début des travaux est prévu pour le premier semestre 2027 et le démarrage de la production pour 2029. À cet égard, Tesla veut recruter plusieurs centaines de personnes, alors que 2 000 nouveaux employés ont déjà été embauchés à Grünheide ces derniers mois pour doubler la production de cellules de batterie, selon le communiqué. En octobre, environ 12 600 personnes étaient employées sur le site, inauguré en 2022, selon le constructeur américain.

L’usine Tesla "la plus avancée technologiquement"

Une annonce à contre-courant de celles de constructeurs allemands, comme Mercedes-Benz qui a déclaré, le 14 novembre 2026, suspendre ses futurs investissements nationaux tout en évoquant de potentielles fermetures d’usines. Dans son unique usine européenne, située dans le Brandebourg, région limitrophe de Berlin, Tesla va ainsi construire un nouveau bâtiment de production et des annexes, notamment une station de traitement des eaux usées.

"Nous créons ainsi les conditions pour faire de Grünheide l’usine Tesla la plus avancée technologiquement au monde", assure un communiqué du constructeur américain. "Surtout en période de difficultés économiques, c’est un signal fort : l’Allemagne est encore aujourd’hui un site attractif pour les grands investissements industriels", se réjouit le ministre-président social-démocrate (SPD) du Brandebourg, Dietmar Woidke, dans un communiqué.

Des volumes qui repartent à la hausse outre-Rhin

Le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla, fait régulièrement polémique en Allemagne pour ses interventions en faveur de l’AfD, le parti d’extrême droite dans l’opposition. Ces remarques, qualifiées d’ingérence, avaient joué un rôle dans la chute des ventes de Tesla sur le continent européen en 2025, lesquelles se sont depuis redressées.

Selon l’agence allemande de l’automobile (KBA), en octobre 2026, le constructeur représentait 1,2 % des nouvelles immatriculations, soit une hausse de 291 % sur un an. Elon Musk est aussi accusé de saper la démocratie et le dialogue social au sein de l’usine allemande par le syndicat IG Metall, majoritaire dans les comités d’entreprise des autres constructeurs du pays, mais pas à Grünheide. (Avec AFP)