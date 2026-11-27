SuiviDeFlotte ajoute les véhicules de Tesla à son réseau de télématique OEM

Publié le 27 novembre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

L’éditeur de logiciel de gestion de flotte annonce la signature d’un partenariat avec Tesla. Les clients de SuiviDeFlotte peuvent désormais accéder directement aux données issues des véhicules du constructeur américain, et ce, sans la pose d’un boîtier supplémentaire.

Les clients de SuiviDeFlotte auront désormais accès aux données OEM issues des véhicules de Tesla. ©SuiviDeFlotte

SuiviDeFlotte poursuit l’élargissement de son portefeuille de marques. L’éditeur de logiciel de gestion de flotte, qui travaille déjà avec des constructeurs majeurs tels que Stellantis, Renault, Ford ou encore Volkswagen, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Tesla pour la remontée des données OEM. Autrement dit, les clients de SuiviDeFlotte peuvent désormais récupérer les données natives issues des modèles de la marque américaine, via les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules lors de leur fabrication. Un mode de déploiement qui ne nécessite pas l’installation de matériel télématique additionnel. SuiviDeFlotte s’associe à Ford Pro pour la remontée des données OEM "L’électrification des flottes professionnelles ouvre un nouveau chapitre dans la gestion de parc automobile. Les entreprises ont besoin d’accéder à des données qui, jusqu’à présent, n’entraient pas ou peu dans leurs outils de pilotage. Notre ambition est de rendre ces informations accessibles et exploitables au sein d’une même plateforme, quelle que soit la marque du véhicule. L’intégration de Tesla s’inscrit pleinement dans cette stratégie d’ouverture aux données constructeurs", explique Julien Rousseau, PDG de SuiviDeFlotte. SuiviDeFlotte s’apprête à changer de dimension L’intégration de Tesla marque une nouvelle étape dans la stratégie de SuiviDeFlotte. Au-delà des données traditionnelles de kilométrage, de déplacements et d’utilisation des véhicules, l’éditeur ambitionne de récupérer et d’exploiter les données propres aux motorisations électriques, toutes marques confondues. Cela inclut notamment la consommation électrique, l’autonomie, le niveau de charge des batteries ou encore les opérations de recharge. Autant d’indicateurs qui doivent permettre aux gestionnaires de flotte de mieux suivre les usages, de maîtriser les coûts et d'accompagner l’électrification de leur parc.

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