SuiviDeFlotte s’apprête à changer de dimension

Vingt-cinq ans après sa création, SuiviDeFlotte ouvre un nouveau chapitre de son développement. L’éditeur de gestion de flotte va en effet investir dans son futur siège social à Tours (37) et renforcer ses équipes pour atteindre 100 collaborateurs en 2027. Cette étape doit accompagner sa montée en puissance dans les prochaines années.

Julien Rousseau, président et fondateur de SuiviDeFlotte. ©SuiviDeFlotte

SuiviDeFlotte passe à la vitesse supérieure. Fondé en 2001, l’éditeur français de gestion de flotte souhaite donner un coup d’accélérateur à son développement en investissant dans un nouveau siège social à Tours (37), son territoire historique. Ce futur bâtiment doit permettre de réunir sur un même site l'ensemble de ses équipes et d’accompagner sa montée en puissance dans les années à venir.

L'entreprise, qui compte un total de 75 collaborateurs aujourd’hui, poursuit en effet ses investissements pour attirer et fidéliser les talents, avec l’ambition d'atteindre 100 salariés à horizon 2027. SuiviDeFlotte accompagne désormais plus de 4 000 entreprises clientes et pilote plus de 60 000 véhicules professionnels à travers la France.

"Pensé comme un hub technologique, le nouveau bâtiment hébergera à la fois les équipes de recherche et développement et les infrastructures informatiques qui alimentent les plateformes de SuiviDeFlotte. Ce rapprochement des compétences techniques et des ressources numériques vise à renforcer la capacité d'innovation de l'entreprise tout en consolidant son autonomie technologique", explique Julien Rousseau, président de SuiviDeFlotte.

Accélérer les développements dans l’IA et la donnée véhicule

Dans le même temps, cette nouvelle étape doit permettre à SuiviDeFlotte de préparer son prochain virage technologique. Après avoir investi dans la géolocalisation et les outils de gestion de flotte, l’entreprise souhaite désormais accélérer les développements autour de l'intelligence artificielle et de la donnée véhicule.

Les véhicules connectés produisent en effet des volumes considérables d'informations dont la valeur réside dans leur capacité à être analysées et transformées en actions concrètes. En parallèle, les outils de SuiviDeFlotte, développés en interne, exploitent notamment l'IA pour détecter les anomalies, identifier les écarts d'usage, optimiser les dépenses liées aux véhicules et simplifier le pilotage des parcs automobiles.

"En vingt-cinq ans, nous avons accompagné toutes les grandes évolutions de la gestion de flotte. Après la géolocalisation puis le pilotage global des parcs, nous entrons dans une nouvelle phase portée par les données et l'intelligence artificielle. Notre nouveau siège, nos recrutements et nos investissements technologiques traduisent notre volonté de construire les vingt-cinq prochaines années avec la même exigence d'innovation et de proximité qui a fait notre succès depuis l'origine", déclare Julien Rousseau.