Tesla ouvre un nouveau point de vente à Vélizy
Publié le 24 novembre 2026
Après avoir ouvert un centre éphémère à la Défense (92) en juillet 2026, Tesla a cette fois inauguré, le 16 novembre 2026, un point de vente permanent à Vélizy (78), le cinquième en région parisienne.
Ce bâtiment de 250 m2, qui comptera également un atelier à partir du 14 décembre 2026, vient compléter le maillage du constructeur en Île-de-France. La marque américaine est déjà implantée à Chambourcy (78), Maurepas (78), Saint-Ouen (93) et Bailly-Romainvilliers (77).
Des livraisons en hausse de 117,1 % en 2026
En France, Tesla totalise ainsi 31 centres. Ce qui lui a notamment permis d'immatriculer, à fin octobre 2026, 47 609 véhicules. Un volume en croissance de 117,1 % sur un marché en hausse de "seulement" 79,5 %. Le Model Y domine le mix avec 39 589 unités, alors que la Model 3 se limite à 7 940 unités.
Après dix mois d'activité, Tesla est la deuxième marque sur le marché de l'électrique derrière Renault, large leader avec 100 322 immatriculations, mais devant Peugeot (44 752), Citroën (29 752) et Volkswagen (23 547).
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