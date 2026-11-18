Pour Jim Baumbick, directeur de Ford Europe, exclure le Royaume-Uni, la Turquie et le Maroc du futur label Made in Europe relèverait de "l’automutilation". Le dirigeant alerte sur les conséquences d'une telle décision pour Ford et toute l'industrie européenne.

Jim Baumbick estime qu’exclure la Grande-Bretagne, la Turquie et le Maroc du label serait "la définition de l’automutilation". ©Ford (montage réalisé avec l'IA)

Jim Baumbick, patron de Ford Europe, prend la parole sur le Made in Europe. D'après lui, exclure la Grande-Bretagne, la Turquie et le Maroc du label serait "la définition de l’automutilation", a t-il déclaré auprès de Reuters. Pour le dirigeant, écarter ces pays serait contre-productif pour protéger l’industrie automobile face à la concurrence chinoise. "Cela ne fait, en fin de compte, que décourager tout investissement dans la croissance future", a-t-il ajouté.

Le vendredi 20 novembre 2026 se tiendra d’ailleurs le sommet entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et nul doute que le sujet du Made in Europe sera évoqué. Si l’Allemagne et la France ont conclu un accord en octobre qui n’écarte pas la Grande-Bretagne, encore faut-il que les autres États membres suivent. Les syndicats des constructeurs européens et britanniques, l’ACEA et la SMMT, profitent de l’événement pour faire part de leur position en faveur de l’inclusion du pays dans le label.

Le Ford Transit potentiellement impacté

C’est également le cas de Jim Baumbick, qui précise auprès de l’agence de presse que le Transit, l’un des utilitaires les plus vendus d’Europe, a été élaboré et conçu par des équipes basées en Grande-Bretagne et en Allemagne. Il ajoute par ailleurs que plus de 50 % des pièces de l’utilitaire sont issues de fournisseurs européens et que plus de 30 % proviennent d’outre-Manche et de Turquie.

"Mais comme il est assemblé en Turquie, il ne serait pas éligible au programme Made in Europe selon les plans actuels", déplore Baumbick auprès de Reuters. "Je ne peux pas continuer à investir pour mon entreprise si je dois faire demi-tour et gérer le coût parce que les règles du jeu ont changé", conclut-il.

Un Made in Europe qui se concentre sur les 27 États membres

Pour rappel, la notion de Made in Europe fait partie du projet de loi Industrial Accelerator Act (IAA) et a pour objectif de pousser les constructeurs chinois à produire leurs véhicules en Europe, avec un taux de contenu issu de fournisseurs locaux. Ce label doit permettre aux modèles qui l’obtiendront de bénéficier de subventions et d’accéder aux marchés publics.

Mais le projet de loi se concentre sur les 27 États membres et exclut de facto des pays partenaires de longue date de l’UE, tels que la Grande-Bretagne, le Maroc ou encore la Turquie. Or, depuis des décennies, les constructeurs ont intégré ces pays dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules destinés au marché européen. Reste à savoir si la décision qui sera rendue au mois de décembre prévoit des mesures d’exception pour certains pays.