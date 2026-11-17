L’Association des constructeurs européens d’automobiles et son homologue britannique mettent en garde contre les potentielles conséquences d'une exclusion du Royaume-Uni du Made in Europe. Elles réclament également un assouplissement des règles d’origine pour préserver la compétitivité et la souveraineté de l’UE et de la Grande-Bretagne face à la concurrence mondiale.

L'ACEA et la SMMT souhaitent que les véhicules produits en Grande Bretagne soient inclus dans le Made in Europe. ©AdobeStock-Stockstudio

L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) et l’association représentative de la filière automobile de Grande-Bretagne, la Society of motor manufacturers and traders (SMMT), tirent la sonnette d’alarme. En effet, les deux organisations font part de leur vive inquiétude avant le sommet entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui se tiendra le vendredi 20 novembre 2026. Ainsi, l’ACEA et la SMMT exhortent les responsables politiques des deux rives de la Manche à adopter une voix commune lors du sommet pour éviter l’apparition de nouvelles barrières réglementaires et tarifaires. Selon les deux associations, ces dernières détérioreraient la compétitivité et menaceraient "une relation commerciale de 80 milliards d’euros par an".

"L’industrie automobile européenne demande une position politique unie. L’ACEA et la SMMT appellent à une déclaration conjointe forte capable de résoudre à la fois la question de la politique du Made in Europe et celle des règles d’origine automobiles, à seulement six semaines de l’entrée en vigueur de droits de douane punitifs", précisent les deux organisations dans leurs communiqués. Ces dernières soulignent d’ailleurs l’interdépendance des deux marchés.

En effet, le Royaume-Uni représente le premier marché d’exportation de véhicules pour l’Union européenne, tandis que l’UE constitue le principal partenaire commercial de l’industrie automobile britannique. D’autre part, les deux associations soulignent que les équipementiers et les constructeurs européens vendent davantage de composants automobiles au Royaume-Uni "qu’à n’importe quel autre marché mondial".

La menace d’une exclusion du Royaume-Uni du "Made in Europe"

Le premier sujet de préoccupation majeur pour les deux associations réside dans l’Industrial Accelerator Act (IAA). Selon l’ACEA et la SMMT, la proposition européenne pourrait fragiliser "la viabilité commerciale des véhicules, composants et batteries assemblés au Royaume-Uni". En excluant les contenus britanniques des incitations et des marchés publics réservés au label "Made in Europe", le texte pourrait créer une rupture dans la chaîne de valeur de la production automobile européenne.

"L’Europe ne peut pas construire une industrie automobile plus forte en coupant le Royaume-Uni des marchés qui font sa compétitivité. Le Made in Europe doit reconnaître les véhicules, pièces et batteries fabriqués au Royaume-Uni comme faisant partie intégrante de cette force industrielle", soutient Mike Hawes, directeur général de la SMMT.

Selon les analyses d’Oxford Economics relayées par la SMMT, la production automobile au Royaume-Uni génère 24 milliards d’euros d’activité économique à travers l’UE et permet de soutenir 250 000 emplois dans les chaînes d’approvisionnement européennes. Selon la SMMT, exclure les composants britanniques du Made in Europe pourrait porter atteinte à la compétitivité globale du continent, notamment vis-à-vis des concurrents chinois.

Des "règles d’origine" pointées du doigt

L’ACEA et la SMMT pointent également du doigt l’application, au 1er janvier 2027, de règles d’origine renforcées dans le cadre de l’Accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni. "Nous devons maintenir des règles d’origine pragmatiques qui gardent les voitures électriques exemptes de droits de douane et abordables, tout en préservant les efforts de localisation de la chaîne d’approvisionnement en batteries", ajoute Mike Hawes.

Selon des enquêtes menées auprès d’industriels, moins d’un véhicule électrifié (à batterie ou hybride rechargeable) sur quatre répondra aux critères d’origine qui entreront en vigueur à partir de l’année prochaine. Ces véhicules risquent donc de subir un droit de douane de 10 %.

"La facture potentielle qu’un tel tarif engendrerait pour la seule année 2027 est estimée à près de 400 millions d’euros sur les exportations britanniques vers l’UE et à 1,4 milliard d’euros sur les exportations de l’UE vers le Royaume-Uni, précise l’ACEA dans son communiqué. Des solutions pragmatiques doivent par conséquent maintenir la majeure partie du commerce des véhicules électrifiés exempte de droits de douane pendant que les chaînes d’approvisionnement en batteries se développent."

Les propositions de l’ACEA et de la SMMT

Le véritable problème se situe en réalité dans l’approvisionnement en batteries, selon les deux associations. Malgré environ 72 milliards d’euros investis depuis 2017 dans les usines dédiées aux cellules et aux véhicules électriques en Europe, l’UE importe toujours près des deux tiers de ses unités lithium-ion. Pour éviter de tomber dans une impasse, l’ACEA appelle à une approche qui protège les investissements déjà engagés, tout en laissant le temps à la filière européenne de prendre son envol.

"Les industries automobiles de l’UE et du Royaume-Uni font face aux mêmes pressions concurrentielles, et notre capacité à y répondre dépend du maintien d’une étroite coopération. Nous ne pouvons pas nous permettre de créer de nouvelles barrières là où des solutions pratiques sont à portée de main", déclare Sigrid de Vries, directrice générale de l’ACEA. "Notre engagement à bâtir une chaîne de valeur européenne de la batterie solide et viable demeure inchangé, mais nous avons besoin de politiques qui donnent à cette industrie émergente toutes les chances de grandir et de réussir, plutôt que de fragiliser les investissements indispensables."

Les deux associations ont donc formalisé deux priorités qui pourraient guider les négociations lors du sommet entre l’Europe et le Royaume-Uni. Tout d’abord, elles préconisent des aménagements "pragmatiques" afin de maintenir le commerce de véhicules électrifiés à l’abri des droits de douane. Enfin, l’ACEA et la SMMT demandent avant tout que les véhicules, composants et batteries britanniques soient intégrés sur un pied d’égalité dans le Made in Europe.