Made in Europe : la Turquie menace de se tourner vers la Chine
Publié le 9 novembre 2026
■Par Jean-Baptiste Kapela
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11 min de lecture
Exclue du périmètre du Made in Europe envisagé par Paris et Berlin, la Turquie organise sa riposte. Deuxième fournisseur de voitures importées dans l’Union européenne, le pays dénonce une décision qui pourrait fragiliser les chaînes d’approvisionnement et les investissements des constructeurs européens. Ankara brandit désormais la menace de mesures de réciprocité et d’un rapprochement avec la Chine.
La capacité de production annuelle sur le territoire turc atteint 2,2 à 2,5 millions de véhicules. ©Le Journal de l'Automobile-Jean-Baptiste Kapela
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