Made in Europe : la Turquie menace de se tourner vers la Chine

Publié le 9 novembre 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 11 min de lecture

Exclue du périmètre du Made in Europe envisagé par Paris et Berlin, la Turquie organise sa riposte. Deuxième fournisseur de voitures importées dans l’Union européenne, le pays dénonce une décision qui pourrait fragiliser les chaînes d’approvisionnement et les investissements des constructeurs européens. Ankara brandit désormais la menace de mesures de réciprocité et d’un rapprochement avec la Chine.

La capacité de production annuelle sur le territoire turc atteint 2,2 à 2,5 millions de véhicules. ©Le Journal de l'Automobile-Jean-Baptiste Kapela

L’industrie automobile turque est en état d’alerte. L’accord entre Paris et Berlin sur le paquet automobile européen et l’Industrial Accelerator Act (IAA) a provoqué une vive réaction à Ankara. En concédant à l’Allemagne un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de CO₂ pour 2035, la France a obtenu un resserrement strict du périmètre du label Made in Europe, qui conditionnerait les subventions publiques, le soutien aux flottes d’entreprises et les achats publics. Ce dispositif se recentre sur les 27 États membres de l’Union européenne et quelques rares partenaires, comme le Royaume-Uni ou la Norvège. La Turquie, pourtant liée à l’UE par une union douanière depuis 1996, en serait exclue. Une perspective que les représentants de la filière automobile turque considèrent comme une menace majeure pour un écosystème industriel construit en étroite collaboration avec les constructeurs et équipementiers européens depuis plus de trente ans.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet