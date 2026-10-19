André Figueiredo rempile à la tête des concessionnaires Peugeot européens

Le comité exécutif 2027-2029 de l’Association européenne des concessionnaires Peugeot (AECP) est désormais connu. Et pour la troisième fois de rang, André Figueiredo a été élu président de l'organisation internationale, au terme d'une séance qui s'est tenue en marge de Mondial de l'Automobile.

Le distributeur automobile portugais occupait déjà cette fonction depuis décembre 2020. Il a donc présidé l'association des concessionnaires Peugeot à des moments critiques en Europe, comme la période de l'après-covid, la négociation des nouveaux contrats de distribution ou encore durant les campagnes de rappel pour les moteurs PureTech et airbags Takata.

"Ces six dernières années ont été marquées par d’importantes transformations pour notre profession. Si nous avons su maintenir un dialogue constructif avec Stellantis, nous devons rester lucides, s'est-il exprimé. La rentabilité de nombreux réseaux demeure sous pression et les écarts entre marchés nécessitent une attention constante. Notre priorité reste de garantir un avenir durable à nos concessionnaires".

Reconduction de l'équipe

Le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique Fastlane 2030 de Stellantis, autour duquel les attentes des réseaux sont particulièrement fortes, figure en tête de ses priorités. André Figueiredo liste également le développement de synergies renforcées avec les autres associations européennes représentant les marques du groupe Stellantis ou encore le développement de partenariats stratégiques créateurs de valeur.

"Notre ambition pour les trois prochaines années est claire : renforcer la voix des concessionnaires au niveau européen. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont désormais largement transversaux aux différentes marques du groupe Stellantis. En travaillant davantage ensemble, nous pourrons construire une représentation plus forte, plus professionnelle et plus efficace, au service de la pérennité de nos entreprises et de la satisfaction de nos clients", pousse André Figueiredo.

De plus, le bureau est constitué de cinq vice-présidents. Le concessionnaire français, Christophe Maurel, compte parmi eux. Sont également présents Simon Bailes (Royaume-Uni), Maria Fernandez Guinea (Espagne), Karin Fritz (Autriche), Massimo Lovera (Italie).

Arne Brouwers (Pays-Bas) et Thibault Lebert (France) ont été élus respectivement trésorier et secrétaire général de l'AECP. Une liste identique à celle de la précédente période de mandature, preuve d'une confiance dans l'équipe en place.