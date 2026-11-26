Alors que l'UE visait clairement les importations chinoises de véhicules hybrides, les quotas mis en place à partir du 1er décembre 2026 sont beaucoup plus larges et englobent les productions de la Turquie, du Maroc ou encore du Royaume-Uni. Ainsi, Renault-Dacia, Stellantis, Nissan et Toyota pourraient être impactés.

La Clio 6 hybride est produite dans l'usine Renault de Bursa, en Turquie. Quel sera l'impact des quotas d'importations vers l'Europe ? ©JA

Comme annoncé, les importations de véhicules hybrides en Europe seront encadrées par des quotas à partir du 1er décembre 2026. Mais si la Chine était clairement dans le viseur de la Commission européenne, la mesure adoptée concerne un périmètre géographique beaucoup plus large.

Le Japon, la Turquie, le Royaume-Uni ou encore le Maroc sont concernés par le texte sur les exportations d'hybrides vers l'Europe. Toyota, Renault, Nissan ou encore Stellantis, qui produisent dans ces pays pourraient être contraints de revoir leurs flux d'importation. D'autant que les modalités d'attribution des contingents ne garantissent aucun volume à chaque constructeur.

Un quota par pays et non par constructeur

Le règlement d'exécution (UE) 2026/2614 du 23 novembre 2026 fixe des contingents d'importation par pays d'origine douanière des véhicules et non par constructeur.

En renvoyant aux règles de gestion douanière de l'Union européenne, la Commission retient le principe du premier arrivé, premier servi. Les volumes seront attribués selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations douanières. Si plusieurs demandes correspondant à des déclarations acceptées le même jour dépassent le solde disponible du contingent, les volumes restants seront répartis au prorata des quantités demandées par les importateurs.

Aucune enveloppe individuelle n'est donc garantie aux constructeurs automobiles dans le cadre du dispositif européen. Les marques produisant dans un même pays seront de fait en concurrence pour accéder au contingent qui lui est attribué.

Près de 760 000 voitures hybrides autorisées en 200 jours

Pour l'heure, les quotas validés couvrent une période de 200 jours, du 1er décembre 2026 au 18 juin 2027. Et l'Europe a même découpé cette période en trois : de décembre à février, puis de mars à mai, puis du 1er au 18 juin.

Ainsi, sur les 200 jours, 759 681 véhicules hybrides pourront entrer sur le territoire, avec 341 857 sur la première tranche, 349 453 sur la deuxième et 68 371 sur la troisième. Chaque pays connaît ainsi son quota (voir tableau ci-dessous). Les volumes non consommés au cours d'une période seront reportés sur la suivante.

La Chine pourra faire entrer 191 780 unités dans l'Union, le Japon 170 889 et la Turquie 126 320, pour ne citer que les trois premiers pays de la liste. Ainsi, les marques chinoises comme BYD, MG ou Chery devront se partager le volume défini par l'Europe pour leur production en Chine. La Chine fait toutefois l'objet d'une disposition supplémentaire. Pour accéder au contingent, les importateurs devront présenter un certificat de contingent d'exportation délivré par la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME).

Renault, Dacia et Toyota en concurrence en Turquie

Même chose en Turquie. Mais comment Renault-Dacia et Toyota, notamment, vont-ils s'entendre sur le contingent turc ? D'autant que les deux marques "jouent" ici avec des poids lourds de leur catalogue : la Renault Clio E-Tech, le nouveau Dacia Striker et le Toyota C-HR. La Turquie dispose d'un contingent de 126 320 unités jusqu'au 18 juin 2026 et d'une estimation annualisée de 320 000 unités.

Dans son usine de Bursa en Turquie, dont plus de 70 % de la production est exportée, Renault avait produit 287 000 véhicules en 2024 (certes pas tous hybrides). Toyota a quant à lui déjà dépassé 220 000 unités produites (en 2022), dont 84 % destinées à l'exportation. Renault-Dacia et Stellantis vont également être en "concurrence" sur les exportations depuis le Maroc. Comment répartir les 23 954 unités attribuées au Maroc jusqu'au 18 juin 2026 ? Toyota et Nissan vont également devoir se "partager" le quota attribué au Royaume-Uni avec, notamment, leurs Corolla et Juke hybrides.

De plus, les différentes technologies hybrides (MHEV, HEV, PHEV) ne sont pas différenciées dans le volume global d'importations. Les électriques et les REEV (si classés en électrique comme en France), les hydrogènes et les purs thermiques ne sont pas concernés.

Les importations supplémentaires sont interdites

Autre point important, une fois le quota atteint, toute importation supplémentaire est interdite. De plus, les pays qui pèsent plus de 2 % des importations européennes ont un contingent individuel et les plus petits se partageront le contingent résiduel.

Il est encore trop tôt pour voir et anticiper les effets de ce texte. Par exemple, on peut imaginer des conséquences assez limitées pour le groupe Hyundai-Kia dont les produits hybrides à fort volume (Hyundai Tucson et Kia Sportage) sont fabriqués en Europe. Mais les choses pourraient se compliquer avec l'arrivée de la nouvelle Kia Ceed qui sera produite au Mexique. Le Mexique qui, pour l'heure, affiche un quota de 34 755 véhicules hybrides jusqu'au 18 juin 2027.