Financement automobile : quels risques pour les concessions avec la nouvelle directive crédit conso ?

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 4 min de lecture

Paiements décalés, étude de solvabilité, délais de rétractation : la nouvelle directive sur le crédit à la consommation qui entre en application ce 20 novembre 2026, dépasse le simple sujet de la LOA. Pour les réseaux de distribution, elle soulève de nouvelles craintes sur la trésorerie, la rémunération et le partage des risques avec les financeurs.

La DCC2, applicable depuis le 20 novembre 2026, soulève plusieurs risques pour les concessions. ©AdobeStock-industrieblick

C'est parti pour l'entrée en application de la nouvelle directive sur le crédit à la consommation, dite DCC2. Si l'affichage du TAEG et l'encadrement de la LOA par un taux d'usure constituent les changements les plus visibles, comme Le Journal de l'Automobile l'a déjà relaté, les risques pour les réseaux de distribution sont loin d'être nuls. Une voiture vendue mais pas encore financée, le temps passé à expliquer en toute transparence les avantages ou risques du financement au client, un rachat anticipé plus souple… les conséquences de la DCC2 vont se mesurer également dans les comptes des concessions automobiles.

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