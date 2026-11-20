Financement automobile : quels risques pour les concessions avec la nouvelle directive crédit conso ?
Publié le 20 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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4 min de lecture
Paiements décalés, étude de solvabilité, délais de rétractation : la nouvelle directive sur le crédit à la consommation qui entre en application ce 20 novembre 2026, dépasse le simple sujet de la LOA. Pour les réseaux de distribution, elle soulève de nouvelles craintes sur la trésorerie, la rémunération et le partage des risques avec les financeurs.
La DCC2, applicable depuis le 20 novembre 2026, soulève plusieurs risques pour les concessions. ©AdobeStock-industrieblick
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