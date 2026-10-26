Financement : ce qui va changer en concession le 20 novembre 2026

Le 20 novembre 2026, les clients pourront comparer le taux de leur LOA avec celui d'un crédit automobile classique. Le vendeur devra alors expliquer pourquoi une LOA peut afficher un TAEG plus élevé, tout en proposant des mensualités plus faibles. Derrière cette question se joue une bonne partie de la réforme : rendre le coût du financement plus lisible sans réduire la comparaison au seul montant du loyer.

La transposition de la directive européenne sur le crédit à la consommation touche un produit central dans la distribution automobile. En France, la LOA représente plus de neuf voitures neuves financées sur dix et, en incluant l'occasion, sept dossiers de financement sur dix. Les changements concerneront donc aussi bien les documents remis au client que le travail des équipes commerciales et la gestion des contrats.

Un taux à afficher, un coût à expliquer

L'arrivée du taux annuel effectif global (TAEG) dans la LOA donnera au client un nouvel élément de comparaison. Encore faudra-t-il savoir le lire. Dans un crédit classique, l'emprunteur rembourse progressivement le capital. Dans une LOA, les loyers sont calculés en tenant compte de la valeur que le véhicule devrait conserver à la fin du contrat. Deux mensualités ou deux TAEG ne racontent donc pas, à eux seuls, toute l'opération.

"Le seul TAEG peut perturber, générer des questions", prévient Marie Gillouard en charge des relations institutionnelles chez Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Apport, durée, montant des loyers, option d'achat et coût total devront être présentés ensemble. Pour les vendeurs, défendre une offre par sa seule mensualité deviendra plus difficile.

Le parcours de vente se densifie également. Les informations à remettre au client et les explications à fournir avant la signature demanderont davantage de rigueur. "Dans le processus de vente et dans le parcours client, il y a quand même des étapes supplémentaires", relève Rémi Legrand, spécialiste du secteur bancaire. Selon lui, la réforme "augmente d'un cran l'exigence de compétence de l'intermédiaire". Les concessions devront former leurs équipes à expliquer les caractéristiques du contrat, ses risques et les droits du client, tout en respectant les étapes obligatoires.

Le taux d'usure, premier test pour les financeurs

Avec le TAEG vient aussi un taux d'usure propre à la LOA. Son premier niveau, qui n'a pas été encore rendu public, pour le quatrième trimestre 2026, doit être établi à partir des taux collectés en juillet. Il ne s'appliquera aux nouveaux contrats qu'à compter du 20 novembre.

Cette première collecte suscite des interrogations chez les financeurs. Lors de la transmission des données, certains avaient déjà adapté leurs outils aux nouvelles modalités de calcul, d'autres pas encore. Selon le représentant du secteur interrogé, la Banque de France a été informée de ces différences. Si elle juge les données exploitables insuffisamment représentatives du marché, un arrêté correctif pourrait être envisagé.

Rétractation : le troisième jour devient décisif

Le client disposera de quatorze jours pour se rétracter de son financement, y compris lorsque le contrat est conclu en concession. Mais les conséquences pour la vente du véhicule changent au bout de trois jours. Si le client se rétracte pendant les trois premiers jours, la vente est également annulée. À partir du quatrième jour, il peut encore renoncer au financement, mais reste tenu d'acheter la voiture et doit trouver un autre moyen de la payer.

Cette différence devra être expliquée dès la signature. Quatorze jours de rétractation sur le financement ne signifient pas que le client peut rendre sa voiture pendant quatorze jours. La date de livraison comptera aussi dans la pratique : le véhicule pourra ne pas encore avoir été remis lorsque ce délai prendra fin.

Le rachat anticipé pourrait raccourcir les contrats

La réforme encadre également la possibilité, pour le client, de lever son option d'achat avant le terme de la LOA. Cette faculté existe déjà dans certaines offres, selon des conditions qui varient d'un établissement à l'autre. Un cadre commun pourrait inciter davantage de clients à racheter leur véhicule lorsque le calcul leur est favorable.

L'ampleur du phénomène reste inconnue. "Aujourd'hui, il y en a assez peu", indique Marie Gillouard. La façon d'appliquer la formule de calcul prévue par les textes soulève encore des questions. Il faudra attendre les premiers contrats soumis aux nouvelles règles pour mesurer le comportement des clients.

Pour les financeurs, l'enjeu dépasse le seul prix de rachat. Des levées d'option plus fréquentes raccourciraient la durée effective des contrats, alors que leur financement est organisé en fonction des échéances prévues. "Les banques se refinancent le plus possible en adéquation avec l'échéance de leurs contrats", rappelle Rémi Legrand. Ces sorties avanceraient aussi le moment où le financeur cesse de porter le risque sur la valeur future du véhicule.

La LLD en embuscade ?

Face au TAEG et à un parcours de vente plus exigeant, certains acteurs pourraient être tentés de pousser davantage la location longue durée (LLD). Les professionnels sur le terrain jugent ce déplacement possible, mais "difficile à évaluer".

Le choix n'est pas sans conséquence : selon les contrats et les accords commerciaux, le risque lié à la valeur future du véhicule ne repose pas sur les mêmes acteurs. Les grands financeurs savent déjà le gérer pour les flottes d'entreprise. Le marché des particuliers, où les versions et les options se multiplient, rend toutefois les prévisions plus délicates. Rien ne permet aujourd'hui d'annoncer un recul de la LOA au profit de la LLD. Une conséquence est, en revanche, immédiate pour les concessions : à compter du 20 novembre 2026, vendre un financement demandera d'en expliquer le coût, le fonctionnement et les conditions de sortie aussi clairement que le montant des mensualités.

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Commissions : la transparence fait son entrée avec la directive

La transparence pour le consommateur devient le maître mot du financement automobile. Si la notion existe déjà dans la législation actuelle, elle en sort renforcée par cette nouvelle directive. Et dans ce cadre, les commissions versées aux groupes de distribution pourraient devenir plus encadrées, tout au moins dans leur communication. Pour la première fois, le texte pose clairement le principe selon lequel la rémunération des intermédiaires ne doit pas nuire à l'intérêt du consommateur. Il ne remet pas en cause les commissions, mais il précise que les politiques de rémunération ne doivent pas inciter un vendeur à recommander un produit plutôt qu'un autre lorsque celui-ci correspond moins bien aux besoins du client.

Une précision qui n'est pas sans rappeler le procès qui s'est déroulé en Grande-Bretagne durant l'été 2025. Des clients avaient porté plainte contre plusieurs banques, pour une pratique désormais interdite outre-Manche. Entre 2007 et 2021, les concessionnaires pouvaient ajuster le taux d'intérêt proposé aux clients : plus il était élevé, plus la commission reversée était importante. Cette "commission cachée" n'a pas été du goût du régulateur des marchés financiers anglais. Résultat : les banques britanniques incriminées ont été condamnées à rembourser 9,4 milliards d'euros (8,2 milliards de livres) aux clients concernés.