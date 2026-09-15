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Constructeurs

Financement automobile : après Omoda et Jaecoo, le groupe Chery confie sa marque éponyme à CGI Finance

Publié le 15 septembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Quelques mois après avoir noué un accord pour Omoda & Jaecoo, le constructeur chinois et la filiale de la Société générale ont étendu leur partenariat à la marque Chery. Ce qui a entraîné un redimensionnement des ressources chez CGI Finance.
La groupe Chery étend son partenariat avec CGI Finance à la marque Chery
La marque Chery a fait ses grands débuts en France en septembre 2026. ©Groupe Rio

La surprise n'en est pas vraiment une. Le groupe Chery et CGI Finance ont officialisé, le 14 septembre 2026, l'extension de leur coopération autour du financement à la marque Chery, dont le lancement commercial a été réalisé début septembre 2026.

 

Chacun y verra une suite logique puisque les deux entreprises collaborent depuis novembre 2025 sur le périmètre des marques Omoda & Jaecoo. Ces deux marques, imaginées par le groupe Chery pour ses activités à l'export, ont été déployées en France en mars dernier.

 

Chery a nommé ses premiers distributeurs en France

 

Ce partenariat renforcé, salué par Hanbang Yu, directeur général du groupe Chery en France, permet à la marque Chery d'accéder de surcroît à la solution de financement des stocks déjà mise en place pour les distributeurs Omoda & Jaecoo. Ainsi, CGI Finance assure une homogénéisation du dispositif comme un gage de continuité dans le déploiement commercial du groupe.

 

Détachement d'une équipe

 

En ouvrant à une troisième marque, les deux partenaires franchissent un seuil. Dès lors, CGI Finance a pu s'engager à détacher une équipe commerciale dédiée au groupe Chery et à ses trois marques actuellement disponibles au catalogue. Du personnel qui parcourra le territoire pour aller à la rencontre des distributeurs automobiles.

 

"Cette équipe terrain dédiée et cette solution de financement commune vont permettre d'accompagner l'ensemble de notre réseau avec la même exigence de performance et de satisfaction client", s'est exprimé Hanbang Yu.

 

Récemment, auprès de la direction de la filiale tricolore, nous apprenions qu'à fin août, 60 % des commandes passées dans le réseau Omoda & Jaecoo comprenaient un financement. 80 à 90 % des dossiers portent plus précisément sur une solution de LOA.

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