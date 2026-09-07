Chery France capitalise sur son succès et vise 5 000 ventes d'Omoda 7 en 2027

Les exemplaires arriveront bientôt en concession, mais Chery France nourrit déjà des ambitions pour l'Omoda 7. Selon Lionel French-Keogh, le patron de la filiale tricolore du constructeur chinois, le SUV qui boxera dans le segment C pourrait totaliser 5 000 immatriculations en 2027.

"Il arrivera chez nos distributeurs en octobre, nous pensons vendre 300 à 400 exemplaires par mois, au démarrage. Nous pourrions même terminer 2026 avec 1 500 unités au total", a déclaré au Journal de l'Automobile l'expérimenté cadre automobile.

Long de 4,66 mètres et doté uniquement d'une motorisation hybride rechargeable, l'Omoda 7 fait dans la simplicité du point de vue du catalogue. Il n'existe qu'une finition suffisamment riche pour se passer d'options. Les clients débourseront 38 990 euros, voire 600 euros de plus pour la peinture métallisée.

Près de trois ventes sur quatre aux particuliers

Ce lancement interviendra non seulement en marge du Mondial de l'Automobile, où le groupe Chery entend faire une démonstration de force avec ses marques dans le Hall 4, celui des groupes Volkswagen et Stellantis notamment, mais surtout six mois après son démarrage en France. Une phase amorce particulièrement bien négociée pour Jaecoo.

Entre avril et août, Jaecoo a cumulé 7 410 immatriculations en France, selon les données de Dataneo compilées par le groupe Chery. Ce qui en fait, ex-nihilo, la 22e au classement des marques sur la période. Une performance encourageante mais réalisée à marche forcée.

"Nous avons vendu 1 000 voitures le premier mois. Le constructeur nous a encouragés à écouler 2 000 unités le mois suivant. Comme nous avons rempli l'objectif et qu'il est pressé, il nous a mis la barre à 3 000 immatriculations mensuelles", raconte Lionel French-Keogh. Pour le moment, la filiale tient le rythme avec Jaecoo et va relever un défi similaire avec l'Omoda 7. Il est vrai que l'Omoda 9 assurant un rôle de porte-étendard, les volumes seront anecdotiques.

Sous la houlette de l'ancien président de Hyundai France, les équipes de Chery France ne cèdent pas aux facilités. Aucune vente en LCD n'a été recensée entre avril et août. Près de trois-quarts des commandes (73 %) ont été passées par des particuliers, ne laissant que 11 % au canal BtoB et 16 % aux véhicules de démonstration. "La preuve que nous aspirons à un développement sain", glisse Lionel French-Keogh.

Qui sont les premiers clients de Jaecoo ?

Au terme de cette première phase, la filiale réalise une enquête pour mieux connaître ses clients. Les résultats seront consolidés prochainement. Il apparaît, grâce aux reprises, qu'il s'agit de familles en provenance de marques françaises, japonaises et sud-coréennes. Des acheteurs qui profitent des tarifs pour monter en taille et en gamme.

Le fait d'avoir une offre d'appel à moins de 300 euros par mois sur le Jaecoo 5 n'est pas étranger à cette conversion des clients. Un financement est adossé dans 60 % des cas et "80 à 90 %" des dossiers concernent plus précisément une location avec option d'achat. Et Lionel French-Keogh de compléter son propos : "les statistiques de notre partenaire CGI Finance montrent que le taux de refus n'est pas supérieur à ce que j'ai connu par le passé dans une autre marque".