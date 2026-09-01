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Distribution

Chery a nommé ses premiers distributeurs en France

Publié le 1 septembre 2026

Par Christophe Bourgeois
3 min de lecture
Le premier exportateur automobile chinois vient d'annoncer la constitution d'une première partie de son réseau. Dès ce mois de septembre 2026, Chery sera représenté dans 56 concessions françaises et atteindra les 90 points de vente d'ici la fin de l'année. Trois véhicules sont au catalogue.
Chery vient d'annoncer la nomination de ses 56 premiers distributeurs en France.
Chery vient d'annoncer la nomination de ses 56 premiers distributeurs en France. ©Chery

Chery, déjà présent avec Jaecoo et Omoda en France depuis cinq mois, vient d'annoncer les premières nominations de son réseau. Dans un premier temps, la marque sera distribuée par 36 investisseurs, dont neuf ne disposent pas pour l'heure du panneau Jaecoo et Omoda.

 

Parmi les acteurs retenus, citons pêle-mêle les groupes Bernard, présent à Bourg-en-Bresse (01), à Bourgoin-Jallieu (38) et à Lyon sud (69), Tressol-Chabrier à Carcassonne (11), Angoulême (16), Saintes (17), Brive-la-Gaillarde (19) et Perpignan (66), Péricault à Niort (79) et Limoges (87), Midi Auto à Apt et Cavaillon (84), Peyrot à Castres (11), Toulouse Nord (31) et Montauban (82), Vulcain à Grenoble (38) et Lyon nord (69), Lempereur à Douai (59) ou Verbaere à Valenciennes et Lille ouest (59).

 

Essai Jaecoo 5 : une sobriété à toute épreuve

 

Au total, la marque a ouvert 56 points de vente et vise les 90 d'ici fin 2026 avec pour ambition d'arriver à 200 adresses rapidement, ce qui placerait la marque au même niveau que le réseau Kia, Hyundai, Nissan ou MG. À noter que BYD a également des ambitions similaires.

 

Trois modèles hybrides

 

Le réseau Chery aura dans un premier temps trois véhicules à proposer dans le showroom. Dès septembre, il disposera du Tiggo 7, un SUV du segment C (4,55 m), disponible avec une motorisation hybride rechargeable ou non rechargeable, et du Tiggo 8, un SUV du segment D (4,72 m). Cet hybride rechargeable pourra accueillir jusqu'à sept personnes. Le premier commence à partir de 29 990 euros, le second à 38 990 euros, les deux étant garantis sept ans ou 150 000 km.

 

Le troisième modèle sera le SUV Tiggo 4. Cet hybride, qui sera commercialisé dans un second temps, s'inscrit dans le haut du segment B (4,32 m).

 

Jaecoo démarre en trombe

 

De son côté, le réseau Jaecoo et Omoda est pour l'instant composé de 100 points de vente. L'objectif, qui est d'atteindre les 130 concessions d'ici fin 2026, sera réalisé "voire dépassé", glisse un représentant de la marque.

 

Lionel French Keogh, Chery France : "Nous allons bâtir un réseau de 200 concessions"

 

Pour rappel, les deux marques démarrent en fanfare dans l'Hexagone. En seulement cinq mois d'existence, elles ont immatriculé 7 419 véhicules, dont 7 043 Jaecoo, soit une part de marché de 0,7 %, une pénétration similaire à des marques comme DS Automobiles, Seat, Jeep ou Volvo, bien que toutes n'affichent pas le même positionnement.

 

 

Découvrez ici la liste complète des distributeurs au 1er septembre 2026.

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