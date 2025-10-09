Menu
Crédit automobile : les banques britanniques condamnées à verser 9,4 milliards d’euros d'indemnisation aux clients

Publié le 9 octobre 2025

Par Catherine Leroy
Les banques du Royaume-Uni proposant du financement automobile en concession seront obligées d'indemniser les automobilistes pour un montant de près de 9,4 milliards d'euros. La rémunération des distributeurs via une commission cachée reposant sur les clients pour l'octroi de crédits ou de leasing est dans le viseur de l'Autorité de régulation des marchés financiers anglaise.
Les banques anglaises qui opèrent sur le financement automobile en concession pourraient être obligées d'indemniser les automobilistes pour un montant de près de 9,4 milliards d'euros.

Quand le régulateur des marchés financiers anglais se fâche, il ne fait pas semblant ! La Financial conduct authority (FCA), l’équivalent anglais de notre Autorité des marchés financiers, vient de dévoiler un vaste dispositif d’indemnisation des automobilistes ayant souscrit un prêt automobile en concession. Au total, les banques britanniques devront rembourser 9,4 milliards d’euros (8,2 milliards de livres).

 

Depuis 2007, de nombreux acheteurs à crédit de véhicules ont payé, en plus du prix du prêt, une commission cachée reversée par la banque au concessionnaire, agissant comme courtier. Jusqu'en 2021, les vendeurs pouvaient même relever le taux d’intérêt appliqué aux clients, augmentant ainsi leur commission. La pratique a été depuis interdite mais elle a touché des millions de clients.

 

Les rémunérations des concessionnaires dans le viseur

 

Cette décision intervient à la suite de l'arrêt rendu par la Cour suprême britannique saisie par trois automobilistes accusant les banques de ne pas avoir révélé l’existence de ces commissions.

 

En août 2025, la haute juridiction a rejeté leur demande. Mais elle a reconnu que ces pratiques pouvaient créer une relation "injuste" entre l’emprunteur et l’établissement financier. La FCA a lancé une consultation en vue de créer un dispositif d’indemnisation collective. L’autorité avait initialement estimé le coût global entre 9 et 18 milliards de livres. Finalement, la fourchette basse a été retenue.

 

Selon la FCA, environ 14 millions de contrats de crédit auto, soit 44 % de ceux conclus entre 2007 et 2024, sont éligibles. Chaque automobiliste pourrait recevoir en moyenne 700 livres. Ce programme représenterait au total 8,2 milliards de livres, auxquels s’ajouteraient 2,8 milliards de frais.

 

Une nouvelle consultation est en cours, et l’indemnisation pourrait débuter au début de l’année 2026.

