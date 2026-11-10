Santander arrête le financement des distributeurs automobiles en France
Publié le 10 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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4 min de lecture
Exclusif. Selon nos informations, Santander s'apprête à mettre fin à son activité de financement auprès des distributeurs automobiles en France. Une décision qui intervient alors que le groupe affichait encore de fortes ambitions sur ce marché. Derrière ce retrait, des difficultés économiques et des conséquences importantes pour ses partenaires.
Selon nos informations, Santander a annoncé à ses salariés l'arrêt de son activité de financement BtoB en France au 31 décembre 2026. ©Santander
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