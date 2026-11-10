Santander arrête le financement des distributeurs automobiles en France

Publié le 10 novembre 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 4 min de lecture

Exclusif. Selon nos informations, Santander s'apprête à mettre fin à son activité de financement auprès des distributeurs automobiles en France. Une décision qui intervient alors que le groupe affichait encore de fortes ambitions sur ce marché. Derrière ce retrait, des difficultés économiques et des conséquences importantes pour ses partenaires.

Selon nos informations, Santander a annoncé à ses salariés l'arrêt de son activité de financement BtoB en France au 31 décembre 2026. ©Santander

Santander Consumer Finance s'apprête à quitter une nouvelle fois le marché français du financement automobile indépendant. Selon nos informations, la direction de la filiale française du groupe bancaire espagnol a annoncé, lors d'un comité social et économique (CSE) organisé la semaine dernière, l'arrêt de son activité BtoB au 31 décembre 2026. Cette décision concerne les financements proposés directement aux groupes de distribution automobile et aux marchands de véhicules d'occasion. Elle ne remet pas en cause les activités exercées dans le cadre des partenariats avec Tesla et Stellantis Financial Services, qui ne relèvent pas du périmètre opérationnel de cette filiale française.

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