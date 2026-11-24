L'UE freinera les importations de voitures hybrides chinoises à compter du 1er décembre 2026

Publié le 24 novembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Bruxelles plafonnera à 350 000 unités par an les arrivées de voitures hybrides chinoises sur le marché européen à compter du 1er décembre 2026. Un accord négocié avec Pékin pour ralentir leur progression et préserver les intérêts des constructeurs du continent.

À compter du 1er décembre 2026, les importations de voitures hybrides chinoises en Europe seront limitées à 350 000 unités par an. ©MG

L'Union européenne a annoncé ce mardi 24 novembre 2026 qu'elle limiterait à compter du 1er décembre 2026 les importations de voitures hybrides en provenance de Chine, comme convenu le mois dernier avec Pékin dans le cadre de mesures visant à rééquilibrer leurs échanges commerciaux. "Ces restrictions sont nécessaires pour protéger l'industrie européenne contre une augmentation brutale des importations de ces véhicules", a souligné la Commission dans un communiqué annonçant leur mise en place. Plafond de 350 000 hybrides par an Concrètement, la Chine a accepté en octobre que l'UE plafonne à environ 350 000 par an le nombre de véhicules qu'elle peut exporter vers l'UE. Bruxelles accuse les industriels chinois d'inonder le marché européen avec des modèles bon marché grâce à des pratiques déloyales (telles que des subventions illégales), mettant en péril le secteur automobile européen. Industrie automobile : qui sont les gagnants et les perdants de l'accord franco-allemand Ce quota représente une hausse d'un peu plus de 15 % par rapport au nombre de voitures hybrides chinoises importées l'an dernier dans l'UE (302 000), mais une réduction considérable par rapport au niveau total attendu en 2026, soit environ 800 000 véhicules. Le commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic avait expliqué en octobre que l'accord bilatéral conclu avec Pékin permettrait d'empêcher l'arrivée dans l'UE de "plusieurs millions" de véhicules hybrides sur une période de quatre ans, et aurait pour effet de réduire de plus de moitié les exportations chinoises de ces automobiles. Rééquilibrer le déficit commercial Pour mettre en œuvre cette mesure, l'UE, qui enquêtait depuis 2023 sur ce phénomène, a mis en place des mesures de protection sous la forme de quotas d'importation trimestriels par pays, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette mesure avait été négociée par l'UE dans le cadre d'un dialogue avec Pékin visant à rééquilibrer leurs échanges économiques, alors que son déficit commercial avec la Chine atteint désormais environ un milliard d'euros par jour depuis 2025, une déferlante aux conséquences majeures pour l'industrie et l'emploi européens. (avec AFP)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet