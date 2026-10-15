Cyril Bravard, Smart : "Nous avons préservé l'ADN et tous les codes de la Fortwo"

Le Journal de l'Automobile : Ça y est, elle est enfin là ! L'iconique Smart Fortwo a une héritière. Qu'est-ce que représente cette #2 pour vous ?

Cyril Bravard : C'est effectivement une voiture que nous attendions tous. À commencer par les clients et les fans de la marque qui possèdent ou ont possédé une Smart Fortwo et qui espéraient une vraie version contemporaine. C'est le retour de l'icône, de cette voiture unique. Quand on me demande ce qu'elle a de plus, je commence toujours par rappeler ce qu'elle a conservé, car le plus important était de garder les spécificités de la Fortwo. La #2 reste une voiture ultracompacte de 2,75 m. Elle conserve toute son agilité avec un diamètre de braquage strictement identique à la Fortwo au centimètre près. Cela reste une deux places qui conserve sa cellule Tridion renforcée pour la sécurité, ainsi que le concept "petit à l'extérieur, grand à l'intérieur".

J.A. : Qu'en est-il de la partie technique ?

C.B. : Nous avons ajouté toutes les technologies actuelles grâce à une plateforme conçue spécialement par Geely, permettant d'intégrer une batterie de 35,8 kWh dans un empattement de 1,87 m. L'autonomie annoncée devrait être d'au moins 290 km en cycle mixte WLTP. Nous proposons la recharge rapide de série sur l'ensemble de la gamme, y compris sur la version d'entrée proposée à 19 990 euros. Avec un pic à 65 kW, passer de 10 à 80 % se fera en moins de 20 minutes. Nous avons préservé l'ADN et tous les codes de la Fortwo en les remettant au goût du jour pour créer un véhicule ultracontemporain. C'est amusant de constater que ceux qui l'ont vue la trouvent parfaitement dans l'air du temps.

J.A. : Qu'en attendez-vous sur le plan commercial ?

C.B. : Nos ambitions sont à la hauteur de cette icône, même s'il faut rester humble dans le contexte actuel. Cela étant, nous avons la certitude que ce modèle va créer une dynamique très importante pour la marque. Les premières réactions du public confirment que nous avons fait les bons choix. Les premières commandes ont été signées sur le stand comme dans le réseau. Les clients nous remercient d'avoir respecté l'esprit de la Fortwo tout en saluant la technologie et le positionnement prix.

J.A. : Vous disposez aujourd'hui de quatre modèles au catalogue. La gamme est-elle appelée à s'étendre encore ?

C.B. : La plateforme de la #2 étant évolutive, nous ne nous interdisons rien et nous étudions d'autres possibilités. Cependant, nous disposons déjà de quoi développer largement notre activité avec ces quatre modèles. Nous nous définissons comme des "small giants", c'est-à-dire modestes en volume, mais référents sur notre savoir-faire, à savoir des véhicules 100 % électriques distinctifs, dotés de technologies modernes et d'un design affirmé. Nous ne cherchons pas à rivaliser en volume avec les grands constructeurs généralistes. Quatre modèles constituent un équilibre parfait et notre priorité immédiate est le lancement commercial de la #2.

J.A. : En attendant la #2, vos immatriculations progressent toutefois de 45,7 % en France à fin septembre 2026, même si le volume reste faible (947). Dans ce contexte, comment va votre réseau ?

C.B. : Nous nous appuyons sur un excellent réseau. Même durant les périodes complexes marquées par les taxes douanières, les règles de l'écoscore ou les ajustements de volumes, nos partenaires nous ont toujours soutenus. Leurs équipes faisaient face quotidiennement aux demandes des clients fidèles qui attendaient le retour d'une deux places depuis trois ans. Le réseau est donc ravi de ce lancement et nous félicite d'avoir préservé l'ADN de la Fortwo.

J.A. : Combien de points de vente comptez-vous actuellement ?

C.B. : Nous comptons aujourd'hui 20 investisseurs pour une cinquantaine de points de vente en France. Nous progressons étape par étape. Lorsque nos partenaires souhaiteront ouvrir des sites secondaires ou intégrer un corner Smart dans leurs concessions Mercedes, nous le ferons en réponse à une réelle demande locale.