Bercy dévoile un "plan borne" pour les acheteurs de voitures électriques d'occasion

Le ministère de l'Économie va faire un geste supplémentaire pour les acheteurs de véhicules électriques. À compter du 1er janvier 2027, ceux qui auront choisi un exemplaire de voiture d'occasion pourront profiter d'une aide d'un montant de 500 euros pour s'équiper d'une borne de recharge.

Plus précisément, dans le document diffusé le 13 octobre 2026, Bercy explique vouloir flécher le soutien financier vers la prestation d'installation en maison individuelle. L'octroi des 500 euros étant cependant conditionné par le caractère connecté et pilotable de la borne de recharge retenue par le client.

Selon nos informations, non confirmées encore par Bercy, cette aide interviendrait dans le cadre du dispositif des fiches normalisées pour l'achat d'une voiture électrique d'occasion. Les certificats d'énergie garderaient leur montant initial d'environ 300 euros et seraient bonifiés à 500 euros si un client souscrit en plus pour une borne intelligente à installer chez lui.

Toujours est-il que l'aide aux voitures électriques d'occasion doit théoriquement s'arrêter au 31 décembre 2026. La question se pose alors de savoir si l'Etat projette de prolonger son soutien à l'acquissition d'un VEO ou de basculer l'aide vers les bornes uniquement. "Il y a une logique honorable à promouvoir des équipements qui démocratisent le pilotage de la recharge", apprécie un expert du secteur de l'électromobilité.

En remplacement du crédit d'impôt

En ordre de grandeur, en 2026, les bornes connectées vendues au grand public pour une installation à domicile sont facturées entre 800 et 1 500 euros. Elles permettent de programmer les plages horaires, d'automatiser l'optimisation de la puissance ou encore de suivre la consommation d'énergie. Le montant de l'installation varie selon les cas.

Pour mémoire, toute installation supérieure à 3,7 kW doit obligatoirement être réalisée par un installateur qualifié IRVE. Il s'agit d'une obligation réglementaire et d'une condition de garantie. Le crédit d’impôt pour l’installation d’une borne de recharge à domicile a été arrêté depuis janvier 2026.

Reste à savoir si à terme l'aide gouvernementale ne prendra en compte que le matériel constitué majoritairement de composants français. A ce jour, il n'existe aucun écoscore pour les bornes de recharge privées ou publiques.