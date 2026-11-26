Hyundai va franchir une nouvelle étape avec Amazon Autos au Royaume-Uni. À partir de 2027, le constructeur y commercialisera des véhicules neufs et d’occasion directement via la plateforme. Une première européenne qui pourrait servir de tremplin à un déploiement plus large.

A compter de 2027, Hyundai va commercialiser des VN et des VO sur Amazon Autos au Royaume-Uni. ©Hyundai Motor

Hyundai va vendre des voitures neuves et des exemplaires d'occasion sur la version britannique du site d'Amazon. L'annonce, faite le 25 novembre 2026 par le constructeur et le groupe américain, se concrétisera "au début de l'année 2027", précise leur communiqué.

Cette étape marque une nouvelle phase dans leur partenariat, initié en 2024. Hyundai va en effet permettre à Amazon Autos de véritablement traverser l'Atlantique. Jusqu'à présent, Hyundai se contentait d'exposer son catalogue VN, comme en Allemagne. Cette fois, les clients pourront passer commande et finaliser leur transaction directement via la plateforme.

Dupliquer le modèle américain

L'extension de ce partenariat digital s'appuie sur le succès rencontré par Hyundai et Amazon Autos aux États-Unis. Les deux entreprises ont donc choisi d'en reprendre les grands principes : exposer les véhicules, informer les clients et convertir les visites en ventes. Ce canal constitue par ailleurs un puissant levier de conquête. Selon les chiffres communiqués, 78 % des clients passant par Amazon Autos ne roulaient pas auparavant en Hyundai.

Au Royaume-Uni, le constructeur sud-coréen entend néanmoins conserver ses distributeurs au cœur du dispositif. Ils resteront impliqués à chaque étape du parcours d'achat en ligne, de la finalisation de la vente à la livraison du véhicule, en passant par le financement et le service après-vente, assure Hyundai.

À ce titre, Vertu, troisième groupe de distribution du Royaume-Uni et neuvième en Europe selon le classement 2025 du cabinet ICDP, fera partie du dispositif. Les véhicules Hyundai qu'il détient en stock seront ainsi référencés parmi les offres proposées au grand public.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les concessionnaires britanniques pour concevoir cette expérience, et ils sont ravis de leur apporter des clients prêts à acheter, s'est exprimé Matt Nuffor, le directeur d'Amazon Autos International. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer l'extension de notre partenariat avec Hyundai, notre premier partenaire de lancement au Royaume-Uni."

Un tremplin vers l'Europe ?

Le choix du territoire et du calendrier n'est pas anodin, comme le souligne José Muñoz, PDG de Hyundai Motor Company. "Le Royaume-Uni est l'un des marchés automobiles les plus importants d'Europe, et c'est le lieu idéal pour capitaliser sur cette dynamique, au moment même où notre offensive produit européenne débute avec la Hyundai Ioniq 3, suivie des tout nouveaux Tucson et Bayon", a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni est aussi le marché automobile européen qui se rapproche le plus du modèle américain. Amazon Autos pourrait donc y voir un terrain d'expérimentation privilégié pour tester son dispositif à grande échelle hors de son marché domestique. Se pose dès lors la question d'une éventuelle arrivée en Europe continentale.

Avant cette étape, la filiale britannique d'Amazon Autos pourrait toutefois commencer par accueillir d'autres marques sur sa plateforme. Hyundai n'est d'ailleurs pas l'unique partenaire du groupe aux États-Unis. Ford a également profité de ce canal pour commercialiser ses voitures d'occasion.

Enfin, Hyundai et Amazon Autos ont choisi de ne pas déployer leur offre par type de produit. Ce parti pris peut traduire une certaine maturité vis-à-vis de ce canal de commercialisation. Il traduit également une volonté de capter immédiatement toutes les opportunités sur un marché où les immatriculations de VN ne sont plus à leur plus haut niveau.