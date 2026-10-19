Hyundai se met en ordre de bataille pour 2027

L’année 2027 sera riche chez Hyundai avec l’arrivée des nouvelles générations du Bayon et du Tucson, ainsi que la première année pleine de la Ioniq 3. Ce trio doit permettre à la marque sud-coréenne de reprendre de l’élan, en priorité sur les canaux des particuliers et des flottes.

Le nouveau Hyundai Bayon arrivera dans les concessions courant 2027. ©JA

Hyundai a rentabilisé sa présence sur le Mondial de l’Automobile de Paris avec deux nouveautés majeures appelées à rejoindre sa gamme européenne dans les prochains mois. Il s’agit des nouvelles générations du C-SUV Tucson et du B-SUV Bayon.

Le premier est un pilier de la marque depuis de nombreuses années. Le Tucson s'est vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde, toutes générations confondues, dont 211 000 en France. Encore aujourd’hui, il représente près de 30 % du mix des ventes dans l’Hexagone.

40 000 livraisons en 2026

La cinquième génération, attendue au premier semestre 2027, devra reprendre le flambeau avec sa version full hybrid de 245 ch et sa déclinaison hybride rechargeable de 292 ch offrant jusqu’à 81 km d’autonomie en électrique grâce à sa batterie de 17,1 kWh.

Le Bayon est moins crucial pour la marque. La deuxième génération, plus aboutie stylistiquement, aura certainement pour mission de mieux épauler le Kona sur un segment très disputé. Sa motorisation full hybrid de 138 ch devrait aussi lui permettre de jouer un rôle plus important.

Ces deux nouveautés viendront s’ajouter à la récente Ioniq 3, dont les débuts remontent à quelques semaines. Ce trio sera l’occasion pour Hyundai de renouer avec des volumes plus conséquents, après une année 2026 de "préparation", affirme Vincent Depres, président de la filiale française.

L’objectif est de terminer l’année en cours au-dessus de 40 000 livraisons. Loin des 45 621 unités de 2025. Cette baisse est en grande partie liée à l’assainissement des ventes. "Nous avons fortement diminué nos volumes en location courte durée et sur les véhicules de démonstration, souligne le dirigeant. C'est tout ce travail qu'il faut faire quand vous allez rentrer dans une phase de réaccélération."

+11 % sur le BtoB

Hyundai a cherché en parallèle à renouer avec la croissance sur les particuliers et les flottes. Les résultats sont déjà au rendez-vous sur le BtoB avec près de 7 000 livraisons depuis janvier, un volume en hausse de plus de 11 %.

En revanche, sur les particuliers, le compte n’y est pas encore. La marque cumule 14 091 immatriculations à fin septembre, soit un repli de 11,6 %, même si le mix est satisfaisant (52,4 %). Ce n’est qu’une question de semaine, selon la marque, pour résorber ce déficit.

Hyundai s’est en effet lancée sans compter sur le leasing social. "Le dispositif nous a permis de raffermir notre portefeuille", apprécie Vincent Despres. A ce jour, ce sont plus de 3 000 commandes qui ont été prises par ce biais. Soit près de 7 % des volumes de la marque cette année.

Rappelons que deux modèles sont éligibles cette année, l’Inster et le Kona EV, respectivement proposés à 139 et 189 euros par mois. Le premier représente entre 25 et 30 % des commandes "leasing social". Selon Vincent Despres, tout le monde y trouve son compte. Les clients, le constructeur et le réseau.

Rentabilité "proche de zéro" pour le réseau

Ce dernier a clairement perdu en rentabilité en 2026. La baisse des volumes sur le neuf, les déboires sur le marché de l’occasion et des positions trop optimistes sur des valeurs résiduelles prises quelques années en arrière ont ramené cet indicateur clé "proche de zéro", admet le président.

"Le niveau de rentabilité du réseau n’est pas au niveau attendu, poursuit-il. Nous avons réétalonné nos méthodes d'établissement des VR et accompagné financièrement notre réseau, c’est quelque chose qui est maintenant sous contrôle". Sur le leasing social spécifiquement, les distributeurs peuvent faire eux-mêmes les buy-back. Dans le cas contraire, la captive prend le relais.

Sur le VO, le réseau bénéficie de l’engouement actuel pour l’électrique. "Entre le premier et le troisième trimestre, nous avons gagné 40 jours sur la rotation de nos VO électriques, se félicite Vincent Despres. Cela se traduit aussi par un raffermissement des prix, ce qui est de nature à soutenir notre activité". Il faut espérer pour le réseau que cette dynamique se poursuivre, puisque 2 000 Kona électrique liés à la première édition du leasing social vont bientôt revenir dans les concessions.

Reste donc à résoudre un autre sujet, et pas des moindres, celui des volumes. Les débuts de la Ioniq 3 donnent déjà satisfaction au constructeur, qui attend aussi beaucoup des futurs produits. Tout en s’assurant de garder un équilibre entre les ventes de voitures hybrides et électriques.

90 % de modèles écoscorés en BtoB

A ce jour, les modèles électrifiés représentent 84 % des ventes de la marque, les électriques étant à 38 % et les hybrides à 46 %. L’électrique tend toutefois à monter en puissance, notamment sous l’effet du BtoB et de la hausse des prix des carburants.

"Nous prenons beaucoup des commandes et de parts de marché dans les flottes grâce à nos modèles écoscorés, qui représentent 90 % de nos volumes", constate Julien Robert, directeur des ventes aux entreprises. "Cette part va encore progresser avec la ioniq 3", complète-t-il.

Hyundai doit en revanche composer avec l’absence de proposition écoscorée sur le segment C, le plus porteur en BtoB. Vincent Despres espère que le sujet sera réglé avec la prochaine génération de la Ioniq 5, sans la moindre visibilité à ce stade.