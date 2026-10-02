Hyundai passe son Tucson dans une autre dimension

Plus grande et plus riche en technologies embarquées, la cinquième génération du Hyundai Tucson est toujours disponible avec des motorisations full hybrid et hybride rechargeable. Il sera présenté au public français lors du prochain Mondial de l’Auto.

Le nouveau Hyundai Tucson sera d'abord commercialisé en version full hybrid dès janvier 2027, avant que la motorisation hybride rechargeable ne lui emboîte le pas l'été prochain. ©Hyundai

Hyundai renouvelle l’un de ses modèles phares en Europe. Lancé en 2004, le Tucson s’est en effet écoulé à plus de deux millions d’exemplaires sur le Vieux Continent. Mais sa quatrième génération, commercialisée depuis 2021, commence à accuser le poids des années. En France, le Tucson a en effet récemment cédé son statut de best-seller de la marque au Kona.

Pour sa cinquième génération, Hyundai a donc fait évoluer son C-SUV en profondeur, tout en conservant une offre composée uniquement de motorisations électrifiées. Toujours produit en République tchèque pour les marchés européens, le Tucson devra désormais composer avec la montée en puissance des constructeurs chinois sur un segment particulièrement disputé.

Un Tucson plus imposant

Le nouveau Tucson gagne en dimensions par rapport à la génération précédente et affiche désormais 4,56 m de longueur (+35 mm), 1,90 m de largeur (+35 mm) et 1,67 m de hauteur (+20 mm). L’empattement progresse également de 40 mm pour atteindre 2,72 m. Cette évolution profite notamment à l’espace disponible à bord, avec plus de 1 m de longueur aux jambes à l’arrière et de hauteur sous pavillon.

La nouvelle génération du Tucson se distingue également par son design plus futuriste et plus musclé, reprenant le nouveau langage stylistique de Hyundai, l'"Art of Steel". Sur la face avant, on retrouve ainsi un large bandeau lumineux qui peut recevoir jusqu’à 25 600 pixels LED individuels sur les versions haut de gamme. Enfin, l’arrière adopte également une nouvelle signature lumineuse composée de feux prismatiques.

À bord, le Tucson évolue aussi de manière significative. Le SUV adopte un habitacle inédit, avec une planche de bord particulièrement soignée qui conserve par ailleurs quelques commandes physiques sous l’écran central. Ce dernier est disponible en 12,9 ou 17 pouces et s’accompagne d’un combiné numérique de 9,9 pouces situé derrière le volant.

La dotation en équipements est plutôt riche avec notamment des sièges massants et ventilés, tandis que le confort croît de manière significative grâce à l’habitabilité en hausse. Par ailleurs, le volume de coffre peut atteindre désormais 695 l, notamment grâce à une banquette arrière coulissante sur 15 cm. Le Tucson se place ainsi parmi les meilleurs élèves de la catégorie.

Jusqu’à 81 km en électrique pour le PHEV

En 2024, le restylage du dernier Tucson avait tourné la page des motorisations microhybrides essence et diesel, pour ne conserver que les versions full hybrid et hybride rechargeable. Il en va de même pour cette cinquième génération. Quelle que soit la motorisation choisie, le Tucson embarque un moteur 1,6 T-GDI associé à une boîte automatique à six rapports.

En full hybrid, ce bloc est complété par un moteur électrique et une petite batterie de 1,49 kWh, lui permettant de développer une puissance de 245 ch et un couple de 380 Nm. Pour ce qui est de la version hybride rechargeable de 292 ch (380 Nm de couple), le Tucson reçoit ici un système électrique plus puissant et une batterie de plus grande capacité, de 17,1 kWh. Cette dernière permet au SUV de réaliser jusqu’à 81 km en mode électrique, ce qui est peu par rapport à la concurrence…

Le Hyundai Tucson arrivera sur le marché européen en janvier 2027, d’abord en version full hybrid, avant que sa déclinaison hybride rechargeable ne la rejoigne à l’été. Pour l’heure, le constructeur sud-coréen n’a pas communiqué sur ses tarifs. En revanche, on sait qu’il sera exposé sur le stand de la marque lors de la prochaine édition du Mondial de l’Auto, qui se déroulera du 12 au 18 octobre 2026, à Paris.