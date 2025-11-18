Ford utilise Amazon Autos pour revendre des véhicules d'occasion aux États-Unis

Publié le 18 novembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le constructeur automobile et la plateforme de commerce en ligne ont activé, depuis le 17 novembre 2025, une page dédiée à la revente de voitures d'occasion. Pour le moment, Ford et Amazon opèrent dans trois grandes villes américaines.

Los Angeles, Seattle et Dallas sont les trois premières villes couvertes par l'offre de Ford et Amazon. ©Ford Motor Company

Hyundai se sentira moins seul. Un autre géant de l'industrie vient de rejoindre le club des constructeurs automobiles proposant des véhicules sur Amazon Auto. En effet, depuis le lundi 17 novembre 2025, Ford a ouvert un canal de revente de voitures d'occasion sur la plateforme de commerce en ligne. Tout se passe sous la bannière de Blue Advantage, le label pour les voitures d'occasion des concessionnaires Ford qui existe depuis 2021. Ce qui sous-entend que les exemplaires proposés sur Amazon Autos proviennent des stocks réels et disposeront de toutes les commodités habituelles comme la garantie (trois niveaux de certification) et le financement avec un choix de banques, dont Ford Credit. Le concessionnaire garde pleinement la main Les clients peuvent consulter l’inventaire des véhicules d'occasion dans un rayon de 75 miles (120 km) autour du lieu de livraison. À savoir que le programme a été initié dans trois premières villes, Los Angeles, Seattle et Dallas. Il s'étendra à d'autres territoires ensuite. On retrouve ici la même logique que pour Hyundai. Et à l'instar de l'offre du constructeur sud-coréen, un délai de rétractation de 14 jours ou 1 000 milles (1 600 km) est prévu dans le contrat de vente. Amazon Autos ouvre son canal aux voitures d'occasion américaines Dans le système adopté par Ford et Amazon Autos, le client reste en contact avec son concessionnaire Ford local. Le distributeur garde la main sur les prix affichés, le contenu des informations (caractéristiques, historique…), la gestion opérationnelle et les services après-vente. La plateforme fondée par Jeff Bezos se limitera au rôle d'intermédiaire facilitant la mise en relation.

