Amazon Autos ouvre son canal aux voitures d'occasion américaines

Quelques mois seulement après avoir proposé aux concessionnaires américains de relayer leurs offres de véhicules neufs disponibles en stock, Amazon étend son influence. La plateforme s'autorise désormais à recommercialiser des voitures d'occasion et aspire à couvrir un maximum de territoire.

Amazon Autos communiquera sur la diversité des voitures d'occasion disponibles. ©Amazon

Amazon va plus loin dans le commerce automobile. À peine plus de six mois après avoir ouvert un canal de vente de voitures neuves aux États-Unis avec la collaboration de Hyundai, la place de marché a annoncé, il y a quelques semaines, l'ajout des voitures d'occasion à son offre digitale.

Amazon Autos étend effectivement son service aux voitures d'occasion et à celles pré-immatriculées. L'entreprise de Seattle fait valoir auprès des distributeurs une capacité à toucher des millions de consommateurs pour les aider à sortir plus rapidement encore les exemplaires. Cette initiative commencera par Los Angeles avant de gagner d'autres villes du pays dans les mois à venir.

"En incluant les véhicules d’occasion certifiés ou non, nous répondons à la demande des concessionnaires pour une visibilité en ligne plus large, assure Fan Jin, le directeur d'Amazon Autos, qui parle d'une "continuité" de l'engagement à soutenir les concessions locales. Une vision à laquelle un distributeur Hyundai californien adhère au regard des résultats déjà obtenus sur le marché du VN.

De l'autre côté de l'écran, les consommateurs disposeront d'informations claires, sans frais cachés et de mécanismes de couverture. Amazon Autos prévoit notamment une politique de retour (3 jours ou 480 km) et une garantie limitée minimale (30 jours ou 1 600 km) sur tous les véhicules d'occasion revendus. L'interface permettra de prendre rendez-vous avec les concessionnaires pour convenir d'une date d'essai routier.

Quid de l'Europe ?

Faut-il y prêter attention en Europe ? Il ne faut pas l'ignorer en tout cas. Certains se souviendront qu'Amazon Autos a débarqué sur le Vieux Continent à la faveur de son partenariat avec Hyundai. Un accord qui a pris la forme d'une page dédiée sur la déclinaison allemande de la place de marché. Cependant, l'expérience se limite encore à la présentation de la gamme actuellement au catalogue et à la demande de devis. Aucun véhicule du stock des concessionnaires ne s'affiche.

Mais une telle proposition de valeur pourrait trouver de l'intérêt aux yeux des distributeurs. À commencer par les indépendants qui peinent à rivaliser sur le plan des budgets marketing avec des enseignes de constructeurs ou de groupes de distribution majeurs. Il est de fait légitime de s'interroger sur le calendrier.

Toutefois, une expérimentation telle que le showroom digital de Hyundai Promise en France montre que le constructeur s'interroge sur des modèles de commercialisation innovants pour ses voitures d'occasion. Ce test inédit mené par la filiale tricolore pourrait tout aussi bien servir à se prémunir d'incursions de spécialistes de la désintermédiation.