Nissan Europe choisit Aviloo pour certifier les batteries de ses VO électriques

Publié le 27 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

La filiale du constructeur japonais va s’appuyer sur Aviloo pour diagnostiquer l’état de santé des batteries (SOH) des véhicules électriques issus de son label occasion. Dans le cadre du programme Nissan Certified Pre-Owned, ce partenaire contribuera à renforcer la transparence et la confiance des acheteurs.

Nissan valide la technologie d'Aviloo pour les tests SOH des véhicules électriques revendus sous son label. ©Nissan

Le test a été concluant et Nissan Europe a officialisé le nouveau statut d'Aviloo. La filiale européenne du constructeur japonais a accordé à la société autrichienne le statut de prestataire indépendant pour la fourniture de rapports sur l’état de santé des batteries (SOH) des véhicules électriques revendus comme véhicules d'occasion sous son label Certified Pre-Owned. Cette reconnaissance valide la méthodologie de test et le processus de certification d’Aviloo au regard des standards de Nissan. Les certificats du fournisseur autrichien pourront ainsi être utilisés aussi bien par le constructeur dans ses opérations de revente au réseau que par les concessionnaires auprès de leurs clients. Dans le cadre du programme Nissan Certified Pre-Owned, les véhicules électriques d'occasion sont désormais systématiquement accompagnés d'un certificat SOH. L’évaluation fournie par Aviloo doit renforcer la transparence sur l’état de la batterie au moment de l’inspection. Elle vient ainsi compléter les informations communiquées au client tout au long du parcours d’achat du véhicule. La méconnaissance des consommateurs Pour réaliser ses tests, Aviloo utilise un boîtier connecté au véhicule. Compatible avec 96 % des modèles électriques présents sur le marché, celui-ci enregistre et analyse environ 1 000 signaux au niveau des cellules, puis les compare à sa base de données. Le SOH est délivré immédiatement à l’issue du test et permet de situer les performances de la batterie par rapport à la moyenne observée. Santé de la batterie (SoH) : un avant et un après Euro 7 Cette avancée répond à un réel enjeu de pédagogie. Une récente étude menée par Aviloo en Europe et aux États-Unis montre en effet que 50,7 % des intentionnistes VE ignorent encore que les batteries des voitures d'occasion peuvent être évaluées. Dans le même temps, 48,1 % des distributeurs déclarent qu’au moins les trois quarts de ces véhicules sont déjà accompagnés d’un certificat de batterie.

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