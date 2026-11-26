Avec 44 % de voitures électriques dans les immatriculations des entreprises de 250 salariés et plus sur les dix premiers mois de 2026, la France est déjà proche de l'objectif envisagé par Bruxelles pour 2030. La fiscalité française a accéléré cette transition.

En France, les entreprises de 250 salariés et plus ont immatriculé 44 % de voitures électriques entre janvier et octobre 2026. ©AdobeStock-Nutchanart

Alors que les discussions se poursuivent à Bruxelles sur le règlement européen relatif aux flottes d'entreprise, la France pourrait bien faire figure de référence. Selon l'Institut mobilités en transition (IMT), les voitures 100 % électriques ont représenté 44 % des immatriculations des entreprises françaises de 250 salariés et plus entre janvier et octobre 2026.

Ce texte, amendé puis voté en commission par le Parlement européen le 4 novembre 2026, fixe à la France un objectif indicatif, et non plus obligatoire, de 45 % de voitures 100 % électriques dans les immatriculations des flottes d'entreprise en 2030, puis de 80 % en 2035. Il viserait les sociétés de plus de 250 salariés réalisant plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ce périmètre, la marche est presque franchie. Les plus grandes vont bien au-delà : autour de 60 % pour les sociétés de plus de 5 000 salariés, environ 51 % pour celles de 1 000 à 1 999 salariés.

Le rythme s'accélère encore. En octobre 2026, la part de l'électrique atteint 58 % dans les immatriculations des entreprises de 250 salariés et plus, selon les données traitées par l'IMT. En 2023 et 2024, elle plafonnait à 12 % pour l'ensemble des personnes morales.

Quel niveau d'électrification des véhicules dans les flottes d'entreprises en France ?

Part de l'électrique dans les immatriculations 2025 oct-26 Entreprises de moins de 100 salariés 20 % 37 % 100 à 249 salariés 19 % 42 % 250 salariés et plus 29 % 58 %

Source : Données C-Ways, traitement IMT.

Merci à la fiscalité française !

Le déclic date de 2025, avec l'entrée en vigueur de la taxe annuelle incitative (TAI) et la réforme des avantages en nature. La progression est nette dès la première année, et elle concerne toutes les tailles d'entreprise. Dans celles employant entre 100 à 249 salariés, la part de marché de l'électrique est passée de 19 % en moyenne en 2025 à 42 % en octobre 2026. Dans celles de moins de 100 salariés, elle a progressé de 20 % à 37 %.

Au-delà de la fiscalité, le contexte géopolitique mondial et notamment la guerre en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz ont fait le reste, en faisant basculer le coût total de détention en faveur de l'électrique. C'est un peu la logique suivie par le Parlement européen en remplaçant les quotas contraignants par les mêmes objectifs incitatifs. Les sanctions ont été supprimées du texte, encore provisoire. Et chaque État pourra choisir ses leviers : la fiscalité, les bornes de recharge, avec pour seule condition d’élaborer dès 2028 un plan de déploiement des véhicules propres. Mais même cette obligation est dépourvue de sanction.

Le texte garde toutefois un levier : l'argent public. À partir de 2032, les États ne pourraient plus financer l'achat de véhicules d'entreprise autres que ceux à émissions nulles ou faibles, et ces aides seraient réservées aux modèles fabriqués dans l'Union européenne. Ce critère de fabrication européenne joue plutôt en faveur de la France. En 2025, 27 % des voitures électriques neuves vendues dans l'Hexagone y ont été assemblées, contre 11 % des thermiques, selon l'IMT. Sans cette réglementation et cette fiscalité, la vague de demandes de 2026 aurait davantage profité aux constructeurs chinois, selon l'IMT.

Le règlement reste toutefois loin de sa version définitive. Le Parlement doit arrêter son mandat en séance plénière, envisagée les 15 ou 16 décembre 2026. Mais la majorité a lié l'avancement du paquet automobile à l'Industrial Accelerator Act, qui doit définir les critères du Made in Europe et fait l'objet de près de 5 500 amendements. Les négociations avec les États membres pourraient ne s'ouvrir qu'en 2027.