Citroën vise les 15 000 euros pour sa future 2CV électrique

Une très petite voiture électrique fabriquée en Europe, à partir de 15 000 euros : avec son concept inspiré de la 2CV, Citroën se fixe un défi qui dépasse largement l’exercice de style. Pierre Leclercq, directeur du design de la marque aux chevrons depuis 2018, ne s'en cache pas : cette nouvelle "Deudeuche" préfigure un projet de série dont les premières études sont déjà engagées.

Le feu vert pour la renaissance de la mythique 2CV a été donné par Antonio Filosa, patron de Stellantis, au printemps dernier, juste avant la présentation de son plan stratégique FaSTLAne. Ainsi, avant d'être dévoilée aux visiteurs français du Mondial de l'Auto, notre 2CV nationale s'est payé un petit voyage à Auburn Hills, aux États-Unis.

Retrouver les clients de la voiture à 15 000 euros

Le projet reprend la logique qui avait présidé à la conception de la 2CV : répondre à des besoins concrets avec une voiture simple, facile à entretenir et accessible. Les usages ont changé, mais Citroën considère que cette équation reste pertinente. L’électrification doit désormais s’y ajouter, sans éloigner davantage les ménages de l’achat d’une voiture neuve.

"Sur les trois millions de voitures qu'a perdu le marché automobile européen chaque année depuis la Covid, on estime que 60 % étaient des voitures à moins de 15 000 euros", estime Xavier Chardon, le patron de Citroën. Ce diagnostic place donc l'accessibilité au cœur de ce projet. La marque française entend redonner aux clients les moyens d'acheter une voiture neuve avec "ce manifeste de tout ce que Citroën souhaite incarner", selon Pierre Leclercq.

Les 15 000 euros évoqués restent toutefois un objectif pour la version d’entrée de gamme. Les choix technologiques seront déterminants pour tenir ce prix tout en assurant la rentabilité du modèle. Et sur ce point, la vitesse d'exécution sera également primordiale.

Une base Leapmotor pour accélérer le développement

La 2CV, en tant que modèle de série, sera présentée au Mondial de l'Auto 2028, pour les 80 ans de la première version. Deux ans : la durée de développement, fixée par la concurrence chinoise, s'applique également à Citroën. Pour y parvenir, et selon nos informations, Citroën va utiliser à fond la carte Leapmotor et la plateforme de la T03. Cette architecture doit également servir à la future Fiat Pandina. Le partage des composants et des investissements entre plusieurs modèles doit contribuer à rendre possible une petite électrique européenne à ce niveau de prix.

Seule certitude, la voiture sera produite en Europe comme l'a confirmé Xavier Chardon. Selon les informations déjà publiées par Le Journal de l’Automobile, son assemblage est prévu sur le site italien de Pomigliano d’Arco, aux côtés de la future Fiat Pandina et de la Leapmotor T03.

La capacité de la batterie et l’autonomie de la future Citroën restent, en revanche, à préciser. Ces caractéristiques seront essentielles pour apprécier la portée de la promesse tarifaire et les usages auxquels le modèle pourra répondre.

Faire simple sans renoncer à l’identité Citroën

À 15 000 euros, le prix de départ (soit 5 000 euros de moins que l'actuelle Citroën ë-C3), quels équipements et quelles prestations Citroën pourra-t-elle proposer ? La marque revendique une conception centrée sur l’essentiel, tout en conservant des éléments distinctifs. "Ce sera un produit simple, essentiel, dévoile Xavier Chardon. Il n'y aura pas de superflu dans cette voiture. Vous ne trouverez pas des écrans partout. Mais les clients devront trouver du plaisir, de l'émotion aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur".

Par son petit format, sa motorisation électrique et son ambition d’accessibilité, la future 2CV s’inscrit pleinement dans l’esprit de la catégorie M1E en discussion à Bruxelles. Cette sous-catégorie, envisagée pour les voitures électriques ne dépassant pas 4,20 mètres de long, doit favoriser le développement de petits modèles grâce à un cadre réglementaire adapté. Avec un prix visé de 15 000 euros et une production prévue en Europe, Citroën répond largement à cet objectif industriel.

Elle visera le marché des petites électriques accessibles, sur lequel évoluent notamment la Leapmotor T03 et la nouvelle Dacia Spring. La future Fiat Pandina devrait également se positionner sur ce terrain. La Renault Twingo électrique constituera un autre point de comparaison, par son format et son héritage de voiture populaire. Les tarifs et les caractéristiques des gammes disponibles en 2028 détermineront toutefois la concurrence directe.