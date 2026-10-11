Concept Citroën 2CV : le retour de la "Deuche" en électrique !

Elle sera sans aucun doute la star du Mondial de l’Auto 2026. Sur son stand situé dans le hall 4, Citroën présentera un concept car de son iconique 2CV, dont plus de cinq millions d’exemplaires ont été produits depuis son lancement en 1948. Mais derrière cet exercice de style se dessine un véritable projet industriel. Celui d’une petite voiture électrique accessible, dont la commercialisation est prévue à la fin de l’année 2028.

"Un sacré défi pour les équipes de Citroën", reconnaît le constructeur, qui entend renouer avec la philosophie de la 2CV originelle. Cependant, l’objectif "n’était pas de refaire une 2CV, mais de réimaginer la petite voiture électrique de demain", en revenant à la simplicité qui caractérisait le modèle historique. Une ambition répondant également à la vocation première de la 2CV, qui a notamment permis à l’époque d’offrir à des millions de personnes davantage de liberté de déplacement.

"Il y a eu plusieurs tentatives pour faire renaître la 2CV", indique Citroën. Mais le projet actuel a officiellement été relancé par Xavier Chardon en juillet 2025, alors fraîchement nommé à la tête de Citroën. Le dirigeant souhaitait renouer avec l’esprit du projet TPV (Toute Petite Voiture), à l’origine de la 2CV originelle. Le projet a ensuite reçu le feu vert en mars 2026 avant qu’un premier teaser soit dévoilé le 21 mai 2026 à Détroit, lors de la présentation du plan stratégique quinquennal de Stellantis.

Une silhouette qui reprend les codes de la 2CV

S’il s’agit d’une réinterprétation moderne et 100 % électrique, le concept car multiplie toutefois les clins d’œil à la version originelle lancée en 1948. Le travail des designers a porté en priorité sur la silhouette, afin de préserver une filiation immédiatement reconnaissable avec le modèle historique, à l’image de la cabine en forme de bulle ou du pare-brise vertical. Les rondeurs et les proportions caractéristiques de la 2CV sont ainsi conservées, mais sont désormais associées à des lignes plus tendues.

À l’avant, les projecteurs ronds sont détachés de la carrosserie et accompagnés d’une signature lumineuse à LED. Le capot flottant en forme de "V" reprend d’ailleurs les stries du projet TPV, mais aussi les prises d’air intégrées sous le pare-brise du modèle originel, destinées à refroidir le moteur. Le concept conserve également des pare-chocs et des essuie-glaces apparents, des choix qui lui permettent de se différencier des modèles actuels, dont les faces avant tendent à gagner en largeur et en complexité.

Les références à l’ancienne 2CV se retrouvent aussi sur les côtés, avec des ailes arrondies, des poignées de portes profilées et des clignotants effilés sur les montants arrière. Les jantes en tôle monoblocs de 19 pouces ont été développées dans le même esprit, en collaboration avec Michelin, dont les pneumatiques reprennent les chevrons de Citroën et le logo "héritage" du manufacturier.

Pour ce qui est de la face arrière, on retrouve un hayon noir, composé de trois bandes horizontales et encadré par deux bandeaux lumineux, qui descend jusqu’au pare-chocs et souligne la chute de toit propre à la 2CV. Enfin, la poignée de hayon reste apparente, similaire à celle de la version d’antan.

La simplicité recherchée ne concerne pas seulement le style. Citroën met également en avant des choix de conception visant à faciliter l’industrialisation et la réparation. Les surfaces planes, les prises d’air directes et les pare-chocs séparés de la carrosserie, remplaçables indépendamment, illustrent notamment cette approche.

Un habitacle conçu autour de la simplicité

À bord, le concept reprend la philosophie de la 2CV en privilégiant un intérieur modulable et minimaliste. L’architecture se passe en effet d’une planche de bord classique, remplacée par un cylindre accueillant les principales commandes. Un volant monobranche, un commodo unique et une commande de boîte à impulsion avec un pommeau de vitesse similaire à celui de la 2CV originelle, composent le poste de conduite.

Les informations essentielles sont regroupées dans un bandeau qui fonctionne par réflexion, à l’image de ce que l’on retrouve sur la Citroën C3. Il est complété par un écran tactile carré d’environ 8 pouces, afin de garder un minimum de modernité. La technologie reste ainsi présente, sans occuper une place prépondérante dans l’habitacle.

L’aménagement fait également la part belle aux solutions pratiques. Les panneaux de portes creusés et les larges banquettes libèrent de l’espace pour les occupants. À la place de la console centrale, un panier amovible assure le rangement des objets du quotidien, tandis que le toit ouvrant en toile apporte davantage de lumière dans l’habitacle.

La Radioën, autre référence à la 2CV originelle, est désormais conçue comme une radio amovible qui peut également servir d’enceinte à l’extérieur du véhicule. Les matériaux et les couleurs participent aussi à cette filiation. On y retrouve par exemple le tartan qui est réinterprété sur les banquettes dans des tons jaunes, tandis que des éléments de couleur beige évoquent la bakélite.

Présenté au Mondial de Paris 2026, le concept actuel préfigure à 90 % le modèle de série, nous indique le constructeur aux chevrons. Ce dernier envisage d’ailleurs sa production en Europe, sur la même ligne que la Leapmotor T03 et la future Fiat Pandina, au sein de l'usine Stellantis de Pomigliano d'Arco en Italie, selon nos informations. Citroën s’est également fixé l’ambition de viser une masse d’une tonne pour son modèle et un prix de départ proche de 15 000 euros, tout en répondant à la future réglementation européenne E-Car.