Marvesting file à pleine allure vers l’électrique
Publié le 12 novembre 2026
■Par Robin Schmidt
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8 min de lecture
À la tête d’une flotte de 754 véhicules en France, Marvesting accélère son électrification. En l’espace d’un an, le groupe a augmenté de manière significative la part des voitures 100 % électriques dans son parc et vise environ 30 % d’ici à fin 2026. Portée en grande partie par sa stratégie RSE, l’entreprise entend poursuivre cette dynamique jusqu’à généraliser l’électrique dans ses nouvelles commandes.
À fin septembre 2026, la part de véhicules 100 % électriques dans la flotte française de Marvesting s'élève à 25 %. ©Marvesting
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