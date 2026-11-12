Marvesting file à pleine allure vers l’électrique

Publié le 12 novembre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 8 min de lecture

À la tête d’une flotte de 754 véhicules en France, Marvesting accélère son électrification. En l’espace d’un an, le groupe a augmenté de manière significative la part des voitures 100 % électriques dans son parc et vise environ 30 % d’ici à fin 2026. Portée en grande partie par sa stratégie RSE, l’entreprise entend poursuivre cette dynamique jusqu’à généraliser l’électrique dans ses nouvelles commandes.

À fin septembre 2026, la part de véhicules 100 % électriques dans la flotte française de Marvesting s'élève à 25 %. ©Marvesting

Chez Marvesting, l’électrification de la flotte française a changé de dimension en l’espace de quelques mois avec 7 véhicules 100 % électriques il y a un an et 185 aujourd’hui. L’entreprise, spécialisée dans le marketing terrain et l’activation de marques, a en effet fait du véhicule électrique un levier central de sa politique de décarbonation. "La démarche RSE est ancrée chez Marvesting depuis plusieurs années et l’électrification en est désormais le fer de lance", explique Marie Briet, responsable de la flotte automobile pour la France.

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