Essai XPeng L03 : spectacle grand public

La marque chinoise de voitures électriques complète sa gamme par le bas. XPeng lance le L03, un SUV compact qui aspire à diversifier la clientèle sans pour autant renier son ADN d'objet technologique. Un produit bien-né dont la filiale tricolore peut espérer qu'il aide à franchir un palier en termes d'immatriculations en 2027.

Le L03 devient la nouvelle voiture d'entrée de gamme de XPeng et probablement la plus en vue. ©XPeng

Au soir du 18 octobre 2026, d'aucuns se frottaient les mains sur le stand de XPeng. La semaine de tenue du Mondial de l'Auto se soldait par 305 prises de commande, d'après les chiffres arrêtés officiellement. Un volume qui dépassait les attentes, alors que la compétition faisait rage à la porte de Versailles.

Dans ce total, le dernier de la gamme de voitures électriques chinoises, le L03, représentait 183 ventes. Autrement dit, pour son premier grand bain de foule en France, le SUV compact a concentré 60 % de l'activité commerciale. XPeng veut en faire un produit grand public et le test a donné une idée plus précise de son potentiel.

Précommercialisé depuis juillet 2026, le L03 cumulait autour de 2 500 commandes, quatre mois plus tard, à fin octobre. Maintenant que les formalités d'homologation ont été réglées, le réseau XPeng va pouvoir livrer les exemplaires à compter de la fin novembre. Il n'est pas dit que le succès des premières heures ne provoque pas quelques embouteillages et frustrations.

Une place qui devait être prise

Dans l'absolu, la filiale tricolore du constructeur chinois tient à pondérer les statistiques. L'offre de LOA avec un taux d'intérêt inférieur à 1 %, proposée au Mondial, a certainement encouragé les prospects opportunistes à sauter le pas plus vite que prévu. Mais il n'empêche que le L03 est taillé pour devenir le fer de lance d'une gamme XPeng qui manquait d'un produit à mettre sous la barre psychologique des 40 000 euros.

Il y avait bien une version "allégée" du G6 qui avait montré que la clientèle pouvait faire vivoter une offre d'entrée de gamme. Le L03 prend la suite avec plus d'ambition, car le prix lui donne un solide argument sans renier la dotation, explique-t-on au siège français de XPeng. Thomas Rodier, le directeur marketing, y voit un concurrent de la Tesla Model Y Standard. Il anticipe aussi que le nouveau SUV pourrait attirer le regard d'acheteurs de Renault Captur hybrides, par exemple.

Le L03 démarre sa carrière européenne dans un contexte que chacun sait favorable aux voitures 100 % électriques. Au terme du troisième trimestre 2026, l'Union européenne totalisait plus de 1,931 million d'immatriculations de VE. Ce qui revenait à une croissance annuelle de 48,5 % du segment, dont le poids dans les ventes atteignait 22,7 %. La France, à proprement parler, valait quelque 387 350 voitures électriques (+79,1 %).

Dans l'Hexagone, XPeng revendiquait 5 513 immatriculations à cette période. Vingtième au classement de celles qui écoulent le plus de voitures électriques, la marque chinoise va pouvoir accélérer et tenter de combler son retard sur BYD, la référence chinoise du segment. Subsiste néanmoins un défi de taille, de l'aveu même de la direction : comment placer le L03 quand la gamme XPeng compte le G6 depuis ses débuts et que le prometteur L05 enrichira l'offre en 2027 ?

Féminiser enfin la clientèle

Pour le SUV de 4,65 m de long et 1,92 m de large, il y a peu d'espoir à nourrir du côté des PME et grandes sociétés. Sa production extra-européenne le prive de l'écoscore, le sésame pour ouvrir la porte des gestionnaires de flotte. Cependant, avec une grille tarifaire s'échelonnant de 34 990 euros à 46 990 euros, le constructeur n'exclut pas de trouver des débouchés auprès de la catégorie des professions libérales.

La priorité du service marketing sera toutefois donnée au grand public. Et Thomas Rodier de mentionner les femmes. Avant que le SUV compact ne s'ajoute au catalogue, la gent féminine ne dépasse pas encore 10 % dans les bons de commande, chez XPeng. Il y a une sorte de cliché de l'homme technophile dans les halls des concessions que le L03 doit déconstruire. Pas totalement non plus car il entend entrer dans les foyers avec enfants où le décisionnaire témoigne d'une appétence pour l'innovation.

Sur ce point, le L03 ne démérite pas. Fidèle à la réputation de XPeng en la matière, ce SUV fait valoir une dotation riche pour soigner le confort, améliorer la sécurité et aller jusqu'à permettre une délégation partielle de la conduite. Le minimum syndical pour espérer rivaliser avec la Model Y de Tesla, diront certains. Pour ce faire, XPeng dispose de sa propre technologie de calcul, révisée à la hausse. XPeng pense pouvoir déployer l'automatisation de niveau 3 dès 2027 si la réglementation évolue. D'ici aux futures mises à jour du système encore perfectible, le conducteur devra quand même se montrer très vigilant.

Sans tourner la tête

Si l'habitacle ne révolutionne pas le genre, l'agencement du poste de conduite ne souffre d'aucune faute de goût notable. XPeng fait dans la sobriété. Au nom de la modernisation, XPeng pêche un peu par excès de digitalisation. Les boutons physiques disparaissent et tout est à chercher sur l'écran central de 15,6 pouces. Le constructeur résonne naturellement selon ses standards chinois, mais sur le Vieux Continent, les populations peuvent encore se montrer mal à l'aise avec cette interface homme-machine.

À l'inverse, faut-il souligner, il y a des fonctions de nouvelles générations qui font une véritable différence à ce niveau de gamme "access premium". Une mention spéciale pour l'affichage tête haute de 26,8 pouces, qui projette le retour caméra des rétroviseurs, dès que le clignotant est actionné. En pratique, une fois la confiance acquise, il n'est plus tout à fait indispensable de tourner la tête pour vérifier avant de changer de voie.

Deux moteurs, quatre configurations

Le L03 a quelque chose de paradoxal. Ses lignes d'une grande fluidité inspirent une forme de dynamisme. Elles sont des plus séduisantes, faut-il admettre, pour une production chinoise souvent taxée de platitude. En revanche, le SUV n'est pas à brusquer. Son châssis joue davantage la carte de la berline confortable qui ne bouge pas dans les ronds-points que du coupé sportif capable d'enchaîner les courbes en lacet. Le poids de 1 870 kg (version propulsion) n'aide certainement pas à contenir le roulis.

Au premier niveau, le SUV à l'empattement de 2,85 m dispose d'une batterie de 58,3 kWh et d'un moteur de 163 kW relié aux roues arrière. Au-dessus dans le catalogue, le SUV est doté d'une batterie de 71,2 kWh et de moteurs allant de 183 kW pour la propulsion à 317 kW pour la version à quatre roues motrices. Le constructeur annonce alors 440 à 520 km d'autonomie (WLTP), contre 430 à 600 km (WLTP) pour la Tesla Model Y qui s'autorise des batteries de 60 et 81 kWh. Lors de notre essai en cycle mixte, la consommation aura été de 15 kWh/100 km en moyenne.

À des fins économiques, XPeng a fait le choix de revenir à une architecture 400 V. En dépit de cela, grâce à sa technologie de batterie LFP 3C, le constructeur continue de faire de l'étape de la recharge un argument de vente des plus solides. Sur une prise DC, la voiture encaisse de 193 à 236 kW. Des valeurs en deçà des 382 à 451 kW supportées par la G6 ou des 225 à 250 kW pour la Tesla Model Y. Cependant, le L03 réussit l'exercice du 20 à 80 % en 20 minutes à peine, contre 12 minutes pour sa grande sœur. Les conducteurs pressés ne perdront pas de temps sur les longs trajets.

En définitive, XPeng fait une proposition sérieuse pour le marché. Les nombreuses qualités du SUV compact – et pas uniquement son rapport prix-bagage technologique – parviendront à séduire un public plus large. Et l'objectif est bien là pour faire vivre les concessionnaires. Les familles composeront-elles l'essentiel de la clientèle ? Le doute subsiste. Le coffre de 367 litres à peine (assorti de 44 litres d'espace à l'avant sous le capot) pourrait bien leur paraître limité. Ce SUV répondra plus probablement aux besoins d'une autre catégorie de conducteurs et pas nécessairement à ceux des zones périurbaines.