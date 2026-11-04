Voitures d'occasion : malgré la hausse des fraudes, la France reste fiable

La France reste un territoire sûr pour acheter des voitures d'occasion. Le bilan 2026 de l'étude intitulée Indice de transparence de CarVertical place le pays au cinquième rang des territoires où les consommateurs profitent de la plus grande transparence. Selon le spécialiste des rapports d'historique des véhicules, sa position dans le classement ne bouge donc pas par rapport à l'année précédente.

Toutefois, la lecture des rapports d'historique révèle une légère dégradation. En 2026, la part des véhicules vérifiés par CarVertical qui présentaient des antécédents de dommages a pris 2,1 points, à 39,9 %. Des dégâts dont la valeur moyenne des réparations est estimée à 3 666 euros.

Parallèlement à cela, CarVertical alerte sur la recrudescence des anomalies kilométriques. 3,2 % des voitures vérifiées en France avaient fait l'objet d'une modification du compteur, contre 2,46 % en 2025. La fraude présumée portait en moyenne sur 61 170 kilomètres.

Loin derrière le Royaume-Uni

Globalement, l'indice de transparence de la France est de 70,1 points selon la méthode de calcul de CarVertical. Celle-ci est fondée sur six critères principaux : le taux de fraudes, la valeur moyenne des kilomètres soustraits, le taux de voitures endommagées, la valeur moyenne des dégâts, la part des importations et enfin l'âge moyen des véhicules analysés.

Sur cette base de comparaison, le Royaume-Uni – moins exposé aux problématiques des importations – sort en tête avec une note de 120,5 points. L'Allemagne (107,2 points) et la Suisse (103,2 points) complètent le podium. Outre-Rhin, il n'y a que 1,93 % de voitures au compteur trafiqué, soit le deuxième meilleur score mondial (54 440 km en moyenne, le 3e score). En revanche, la moitié des voitures sont endommagées.

Les pays les plus à risque se trouvent être, selon leur score, la Lettonie (-136,4 points), la Bulgarie (-140,7) et fatalement l'Ukraine (-199,9).

Des voitures électriques à surveiller

Un mot sur l'électrification, elle transpire évidemment dans les rapports commandés par les acheteurs de voitures d'occasion. Selon les données de CarVertical, le volume de vérifications pour des véhicules électriques d’occasion a augmenté de 27,6 % en France en 2026. Cela après une progression de 55,6 % l’année précédente. En proportion, les voitures électriques représentent 2,1 % des véhicules vérifiés par CarVertical en France, contre 1,7 % en 2025 et moins de 1 % en 2021.

À noter que les voitures électriques sont bien moins concernées par la fraude au kilométrage. L'étude estime à 0,71 % la part des véhicules au compteur modifié, contre 1,05 % pour les hybrides, 1,73 % pour les essence et 3,25 % pour les diesel. Constat similaire sur l’ampleur des manipulations : les compteurs des électriques concernées ont été reculés de 29 745 km en moyenne, contre 66 940 km pour les diesel, soit plus du double. Mais l'ancienneté n'est pas la même.