Le marché italien sauve son mois d'octobre 2026 avec des immatriculations tactiques

Le marché des voitures neuves italien s'est extrait du piège du mois d'octobre 2026. Mais cela s'est fait au prix de quelques artifices. Selon les données des associations professionnelles, 133 715 unités ont été livrées, soit 4,7 % de plus que l'an passé. Un différentiel de 6 000 voitures qui tient avant tout à l'accroissement de VD et de ventes aux loueurs de courte durée.

En effet, avec un total de 19 125 voitures en octobre, le nombre de VD a augmenté de 8,1 %. Dans le même temps, les marques automobiles ont livré plus de 4 900 voitures aux enseignes de location courte durée, ce qui correspond à une envolée de 155,5 % comparativement à 2025.

Le canal des particuliers n'est cependant pas en reste. Un peu en retrait par rapport à la moyenne du marché, il a gagné 6,1 %, à 76 973 livraisons. Les mises à la route par des loueurs de longue durée ont, à l'inverse, plongé de 9,9 %, à 24 700 unités.

Au cumul des mois, le marché italien s'inscrit sur une courbe en progression de 8,3 %, approchant des 1,401 million de VN immatriculés.

Une électrification par la petite porte

Les moteurs thermiques continuent de fondre comme neige au soleil. Les voitures essence ont perdu 18,1 %, à 23 806 unités, et les diesel ont décliné de 40 % pour tomber sous les 7 150 unités. Quant aux voitures GPL, les statistiques font état d'une contraction de 2,6 %, à tout juste plus de 12 000 unités.

L'Italie s'électrifie. Les marques ont livré 65 563 voitures hybrides non rechargeables de tout type, soit +12,1 % et 25 130 voitures rechargeables sur prise électrique (+59,5 %).

Il convient de noter quand même que cette transition repose pour près d'un tiers (29,4 %) sur des motorisations MHEV, dont les ventes ont ralenti de 2 % en octobre, à 39 324 unités. Les voitures électriques se cantonnent encore à 6,1 % de pénétration, à 8 122 unités. Un score en progression annuelle de 28,1 %.