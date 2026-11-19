L'exercice 2026 devrait se terminer dans le rouge pour le marché allemand des voitures d'occasion. Après une nouvelle baisse de 3,3 % en octobre, sous les 540 600 transactions, il affiche désormais un retard de 3 % par rapport à 2025.

Après dix mois, le marché allemand cumule 5 347 462 échanges de voitures d'occasion, en baisse annuelle de 3 %. ©Volkswagen

Comme cela s'observe également en France, le marché des voitures d'occasion revendues en Allemagne continue de régresser. Selon les données officielles publiées par les autorités fédérales, le nombre de transactions a baissé de 3,3 % en octobre 2026, comparativement à l'an passé. Au cours du mois, seuls 540 596 changements de propriétaires ont été enregistrés.

Un déficit dont les marques majeures sont les premières à faire les frais. Des ralentissements sont à déplorer du côté de Volkswagen (-2,5 %, à 112 600 unités), Mercedes (-6,6 %, à 53 233 unités) et Opel (-1,9 %, à 50 926 unités) pour ne citer que celles qui occupent le podium.

Un mois d'octobre qui n'a pas davantage souri aux gammes françaises. Renault a généré 6,3 % de transactions en moins sur le marché allemand des voitures d'occasion, à 16 350 unités. Peugeot s'inscrit dans la même tendance (-6,1 %, à 12 882 unités). Citroën, créditée de 8 569 transactions, a glissé de 4,4 %.

Des voitures thermiques à -7,3 %

Les espoirs s'amenuisent alors de voir l'Allemagne échapper à un bilan négatif pour cet exercice 2026. Au terme du dixième mois de l'année, le cumul se contracte de 3 % par rapport à celui de 2025, pour revenir à 5 347 462 échanges de voitures d'occasion.

En ordre de grandeur, à cette échelle de temps, les membres du trio de tête subissent les mêmes replis qu'en octobre. Volkswagen en est l'exemple, à 1 107 033 VO revendus, soit -2,1 % à un rythme annuel. Le cas de BMW (-5,7 %, à 423 327 unités), qui fait écho à celui de Mercedes (-6,4 %, à 543 650), illustre tout autant la difficulté dans laquelle se trouve le secteur.

Il y a évidemment un phénomène de recomposition du marché. Les voitures thermiques d'occasion restent majoritaires, mais sont bien moins prisées (-7,3 % sur l'ensemble des deux technologies). Crédité de 2,964 millions de transactions, le segment des voitures essence a décliné de 6,3 %. En parallèle, celui des diesel a chuté de 9,5 %, à 1,365 million de reventes.

Toujours après dix mois, les voitures hybrides frôlent les 683 900 unités, soit +12,9 % sur un an. Cela comprend 159 00 hybrides rechargeables (+11,6 %). Les voitures électriques ont quant elles évolué de 55,6 % par rapport à 2025, à 294 000 unités.