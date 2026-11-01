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Constructeurs

Le marché automobile français progresse de 7 % en octobre 2026

Publié le 1 novembre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Avec 149 341 immatriculations enregistrées en octobre 2026, le marché automobile français progresse de 7 %. Les véhicules électriques expliquent cette dynamique avec 81,7 % de gagnés et une part de marché de 41,5 %. Depuis le début de l'année, la croissance est de 4,4 %, avec 1 384 293 mises à la route.
Avec 4 747 immatriculations, la Renault Twingo E-Tech est en tête des ventes électriques en octobre 2026, devant la Renault 5 (4 666 unités). ©Renault / Thomas Cortesi

Après une progression de 11,6 % en septembre 2026, le mois d'octobre est synonyme d'une progression de 7 %, avec 149 341 immatriculations enregistrées. Une dynamique qui s'explique par les 81,7 % gagnés par les véhicules électriques. Ils totalisent 61 958 immatriculations sur le mois et représentent 41,5 % du marché.

 

Avec 14 610 unités (+69,6 %), la marque Renault est de loin le plus gros vendeur de VE sur le mois. Ces modèles s'adjugent même 56,3 % de ses immatriculations mensuelles.

 

"Octobre 2026 confirme une nouvelle fois la transformation profonde du mix énergétique automobile : en un an, la part de marché des voitures neuves électriques progresse de 24 % à 41 %, illustrant l'accélération de la transition vers l'électrique", a commenté dans une note Marie-Laure Nivot, responsable de l'analyse du marché automobile du cabinet AAA DATA.

 

Dans ce contexte, Stellantis progresse seulement de 2,8 % sur le mois, avec 36 901 mises à la route et ne gagne donc pas de part de marché.

 

Le groupe Renault recule quant à lui de 4,1 %, avec 34 730 immatriculations. Renault (+4,2 %) et Alpine (+19,7 %) n'ont pu compenser la contre-performance de Dacia (-23,8 %).

 

Depuis le début de l'exercice, le marché français affiche 4,4 % de croissance, avec 1 384 293 unités.

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