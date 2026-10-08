Menu
fermer
S'abonner
Data Center

Le marché espagnol du véhicule d'occasion a marqué le pas en septembre 2026

Publié le 8 octobre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
L'élan de croissance du marché espagnol des voitures d'occasion a été entravé en septembre 2026. Selon les données des associations de distributeurs, les reventes ont diminué de 0,6 % par rapport à l'an passé, à 84 051 unités. La tendance annuelle reste très bonne malgré tout.
Analyse du marché espagnol des voitures d'occasion.
Après neuf mois, le marché espagnol cumule 1 640 051 transactions de voitures d'occasion, soit +2,6 %. ©Image modifiée par IA

Le marché des voitures d'occasion en Espagne a marqué le pas en septembre 2026. Les reventes de voitures particulières et de tout-terrains ont reculé de 0,6 %, à 184 051 unités tous canaux confondus, selon les données de Ganvam, l'association qui fédère les distributeurs officiels et indépendants.

 

Un tassement très limité qui ne remet pas en cause la tendance de fond. Sur les neuf premiers mois de l'année en cours, le marché espagnol cumule 1 640 051 transactions de voitures d'occasion, soit 2,6 % de plus qu'un an auparavant. Dans le même temps, le rapport de force avec le neuf reste très favorable à l'occasion, avec 1,8 véhicule d'occasion vendu pour chaque voiture neuve.

 

Les loueurs et l'importation comme relais de croissance

 

La plupart des canaux ont été mis à mal par la période. Les loueurs courte durée ont notamment perdu 13,5 %, à 12 600 unités. À l'inverse, les loueurs longue durée ont été à l'origine de plus de 11 700 transactions, soit 26 % au-dessus des scores de l'an passé.

 

Le canal des particuliers, qui reste le socle du marché, a cédé 1,2 % sur le mois, à 122 310 unités. Au cumul depuis janvier dernier, les particuliers concentrent près des deux tiers des volumes (65,6 %) et continuent de progresser de 2,7 %, à 1,075 million de VO échangés.

 

Les deux véritables relais de croissance sont cependant les loueurs (+16,5 %, à 103 700 unités) et l'importation (+7,1 %, à 107 840 unités).

 

Un marché du VO récent qui se porte bien

 

Sur le front des motorisations, les voitures 100 % électriques d'occasion affichent une hausse cumulée de 39,8 % à fin septembre, à 27 920 unités. Les hybrides rechargeables d'occasion progressent de 46,9 % depuis janvier, à 43 762 unités. Ce qui participe de la dynamique des véhicules récents.

 

Trustoo reprend Checkar pour s'étendre à l'Espagne et au Portugal

 

En effet, les occasions de cinq ans au plus progressent de 5,2 % depuis le début de l'année et représentent désormais 26 % du marché. Le gros des transactions reste toutefois concentré sur les modèles de plus de quinze ans, qui pèsent 41,6 % des ventes sur la période.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Marché automobile : vers un rebond modeste des ventes en 2027

Marché automobile : vers un rebond modeste des ventes en 2027

Louis-Marie Chevalier, Stellantis : "Les acheteurs de voitures d'occasion privilégient des mensualités abordables"

Louis-Marie Chevalier, Stellantis : "Les acheteurs de voitures d'occasion privilégient des mensualités abordables"

Les professionnels du véhicule d'occasion ont négocié les prix à la baisse en septembre 2026

Les professionnels du véhicule d'occasion ont négocié les prix à la baisse en septembre 2026

Trustoo reprend Checkar pour s'étendre à l'Espagne et au Portugal

Trustoo reprend Checkar pour s'étendre à l'Espagne et au Portugal

Voitures d'occasion : chute de 7,4 % des volumes en point de vente en septembre 2026

Voitures d'occasion : chute de 7,4 % des volumes en point de vente en septembre 2026

Les marques chinoises ont capté 6,4 % du marché allemand des véhicules particuliers en septembre 2026

Les marques chinoises ont capté 6,4 % du marché allemand des véhicules particuliers en septembre 2026

Laisser un commentaire

cross-circle