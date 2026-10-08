Le marché espagnol du véhicule d'occasion a marqué le pas en septembre 2026

Le marché des voitures d'occasion en Espagne a marqué le pas en septembre 2026. Les reventes de voitures particulières et de tout-terrains ont reculé de 0,6 %, à 184 051 unités tous canaux confondus, selon les données de Ganvam, l'association qui fédère les distributeurs officiels et indépendants.

Un tassement très limité qui ne remet pas en cause la tendance de fond. Sur les neuf premiers mois de l'année en cours, le marché espagnol cumule 1 640 051 transactions de voitures d'occasion, soit 2,6 % de plus qu'un an auparavant. Dans le même temps, le rapport de force avec le neuf reste très favorable à l'occasion, avec 1,8 véhicule d'occasion vendu pour chaque voiture neuve.

Les loueurs et l'importation comme relais de croissance

La plupart des canaux ont été mis à mal par la période. Les loueurs courte durée ont notamment perdu 13,5 %, à 12 600 unités. À l'inverse, les loueurs longue durée ont été à l'origine de plus de 11 700 transactions, soit 26 % au-dessus des scores de l'an passé.

Le canal des particuliers, qui reste le socle du marché, a cédé 1,2 % sur le mois, à 122 310 unités. Au cumul depuis janvier dernier, les particuliers concentrent près des deux tiers des volumes (65,6 %) et continuent de progresser de 2,7 %, à 1,075 million de VO échangés.

Les deux véritables relais de croissance sont cependant les loueurs (+16,5 %, à 103 700 unités) et l'importation (+7,1 %, à 107 840 unités).

Un marché du VO récent qui se porte bien

Sur le front des motorisations, les voitures 100 % électriques d'occasion affichent une hausse cumulée de 39,8 % à fin septembre, à 27 920 unités. Les hybrides rechargeables d'occasion progressent de 46,9 % depuis janvier, à 43 762 unités. Ce qui participe de la dynamique des véhicules récents.

En effet, les occasions de cinq ans au plus progressent de 5,2 % depuis le début de l'année et représentent désormais 26 % du marché. Le gros des transactions reste toutefois concentré sur les modèles de plus de quinze ans, qui pèsent 41,6 % des ventes sur la période.