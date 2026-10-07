Trustoo reprend Checkar pour s'étendre à l'Espagne et au Portugal

La société lyonnaise qui propose des prestations d'inspection des véhicules a annoncé l'acquisition d'une grande majorité des parts de Checkar. Cet alter ego espagnol va permettre à Trustoo de s'installer durablement sur le marché ibérique.

Maxence Ghintran, DG de Trustoo, et Miguel Ángel Arráez Manrique, fondateur de Checkar. ©Trustoo

La société Trustoo est devenue l'actionnaire majoritaire de Checkar. Une opération qui permet à l'entreprise lyonnaise spécialisée dans les prestations d'inspection des véhicules d'occasion et des parcs de flottes de prendre position sur le marché espagnol.

Révélée en ce début du mois d'octobre par les codirigeants de Trustoo, la transaction a été soldée le 18 juillet dernier. Il n'y a pas eu d'échange d'actions, mais le fondateur de Checkar, Miguel Ángel Arráez Manrique, devient le représentant officiel du groupe pour l'ensemble de la péninsule ibérique. Il conserve aussi sa fonction de CEO de Checkar. Son équipe reste également en place tout comme la dénomination commerciale, désormais bien connue des consommateurs.

"Nous avons trouvé dans Checkar notre équivalent, apprécie Maxence Ghintran, cofondateur de Trustoo. Leur développement est passé par le marché du BtoC avec un très bon rythme moyen de 30 missions par jour sur des voitures d'occasion. Nous allons leur apporter un bagage technologique qui servira à industrialiser leur processus et monter encore en cadence".

L'élève rejoint le maître

Cela conduira à mener une stratégie BtoB, faite de conquête et d'amplification de contrats actuels au-delà des frontières hexagonales. Désormais, Trustoo exécute des missions en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Italie, au Royaume-Uni et en territoire ibérique.

La société lyonnaise d'inspection des véhicules compte neuf salariés – personnel de Checkar compris – et autour de 1 200 indépendants sur le terrain. En 2025, elle a édité environ 100 000 rapports, dont une grande majorité chez des détenteurs de flotte. La direction indique avoir augmenté de 40 % son résultat.

Pour la petite histoire, il faut savoir, comme le souligne Maxence Ghintran, que la société Checkar est née de la volonté de dupliquer le modèle de Trustoo en Espagne. En entrant dans le giron de son modèle, Miguel Ángel Arráez Manrique a bouclé la boucle en quelque sorte.