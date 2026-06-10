WeProov accélère son déploiement en Europe

Publié le 10 juin 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

La société spécialisée dans les outils d'inspection des véhicules annonce le lancement de sa solution Fleet au Benelux. Déjà éprouvé auprès de 30 grands comptes en France, le modèle de WeProov est désormais également déployé en Belgique et au Luxembourg sur un parc de 2 000 véhicules exploités par trois groupes industriels.

La solution WeProov Fleet est désormais également opérationnelle en Belgique et au Luxembourg. ©WeProov

WeProov poursuit son expansion européenne avec le lancement de sa solution Fleet au Benelux. La société spécialisée dans les outils d'inspection des véhicules, qui a fêté l'an dernier son dixième anniversaire, a annoncé avoir déployé son modèle en Belgique et au Luxembourg sur un périmètre réel de 2 000 véhicules, répartis entre trois entreprises industrielles. WeProov souffle sa dixième bougie Déjà adoptée par 30 grands comptes en France, la solution WeProov Fleet accompagne les gestionnaires tout au long du cycle de vie des véhicules. Elle permet de suivre leur état, d’anticiper les coûts de restitution et de vérifier la conformité des factures émises par les loueurs. Selon l’entreprise, cet outil permettrait de générer jusqu’à 550 euros d’économies par véhicule et par an, un gain de quatre jours sur chaque restitution et de réduire les litiges de près de 75 %. WeProov entend par ailleurs accélérer sa présence au Benelux, en déployant Fleet sur de nouveaux parcs industriels. WeProov lance deux nouveaux services à destination des gestionnaires de flotte "Ce déploiement au Benelux confirme la solidité d’un modèle opérationnel et rentable, capable de s’imposer sur des marchés exigeants. À l’échelle européenne, des groupes industriels harmonisent la gestion de leur flotte autour d’un pilotage unifié, porté par une solution disponible en 13 langues et pensée pour s’intégrer aux systèmes existants", a réagi dans un communiqué Alexandre Meyer, directeur général de WeProov.

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