Stock VO : léger regain pour les distributeurs français en septembre 2026

L'offre proposée par les distributeurs de voitures d'occasion français s'est légèrement recomposée. Selon les statistiques compilées par AAA Data, sur la base des certificats de déclaration d'achat, 1 082 582 VO constituaient les listes au mois de septembre 2026, soit 0,8 % de plus qu'en août.

Un léger rebond qui ne rime pas avec un retour à un niveau conséquent pour le marché français. Ce total reste bien en-deçà de la moyenne observée depuis le début de l'année 2026, estimée à 1,108 million voitures d'occasion en parc.

En dépit d'une contraction mensuelle de 1,3 %, les voitures d'occasion du segment B représentent toujours un quart de l'offre, à 278 563 unités. Les C-SUV ont, dans le même temps, grimpé de 2,6 %, arrivant à 177 675 unités, soit 16,4 % de représentativité et une deuxième place.

En matière de motorisation, il faut souligner que seules les voitures essence ont perdu du terrain sur les parcs d'occasion (-1,2 %, à 381 500 unités). La plus forte croissance provient des MHEV, dont les quelque 85 600 voitures d'occasion correspondent à un gonflement de 10 % de l'offre.

Les restitutions de LCD et LLD

Au cours du mois de septembre, 204 516 voitures d'occasion ont été enregistrées par les distributeurs français. Un total équivalent à celui de juillet et au-dessus de la moyenne de 195 800 voitures constatée au cours des neufs premiers mois.

Avec 76,4 % (soit 157 200 unités), les particuliers ont moins participé à l'approvisionnement qu'à la normale. Il faut remonter à mars 2026 pour trouver un score plus faible (76 %). Il faut dire que les loueurs ont purgé ou remplacé les parcs : 16 150 voitures issues de la LCD et 10 400 en provenance de la LLD ont été injectées dans le circuit. Un total sans égal pour la LCD depuis février dernier.

Ce qui a le plus afflué vers les parcs ? Des voitures du segment B à 26,7 % (soit plus de 54 500 unités) et des motorisations diesel à 35,5 % (soit 72 500 unités). Des exemplaires d'occasion âgés de 8 à 15 ans dans 23,2 % des cas, toujours selon les statistiques de AAA Data.

Le poids du 8-15 ans

A l'inverse, 160 732 voitures d'occasion ont été sorties des stocks sur tous les canaux possibles. A titre de comparaison, la moyenne depuis le début de l'année 2026 s'établit à 161 317 reventes mensuelles.

Deux tranches d'âges concentrent pratiquement la moitié des transactions. Les professionnels ont écoulé 38 141 VO de 8-15 ans (soit 23,7 %) et 36 512 autres de 2-4 ans (soit 22,7 %). Par rapport à la moyenne mensuelle, il est à noter la surperformance du segment des VO très récents (moins de 6 mois), dont 764 unités ont été revendues, autrement dit 26 % de plus que la tendance de marché.

Pour les motorisations, les blocs thermiques dominent toujours largement. Malgré l'érosion du marché, 61 720 des voitures revendues roulent à l'essence (38,4 %) et 51 660 fonctionnent au gazole (32,1 %). Quelle que soit l'énergie, il s'agissait de voitures du segment B à 30,5 % (48 974 unités).