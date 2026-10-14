Les ventes d'utilitaires d'occasion plongent encore en septembre 2026

Le rebond attendra. Les véhicules utilitaires légers ont vécu un mauvais mois de septembre 2026 sur le marché français des véhicules d'occasion. Selon les statistiques de AAA Data, le volume de ventes a plongé de 6 % pour revenir à 71 946 unités.

Les dix plus importantes marques du marché ont dégringolé. À commencer par Renault qui a perdu 6,2 %, à 21 133 unités. Peugeot (-4 %, à 12 329 unités) et Citroën (-2,5 %, à 12 000 unités) ont résisté tant bien que mal aux conditions dégradées du marché national.

Dans les rangs des marques importées, les deux références allemandes du secteur des véhicules utilitaires ont connu des baisses de rythme inquiétantes. AAA Data a comptabilisé seulement 3 925 transactions de Mercedes, soit 11,9 % de moins que l'an passé, et 3 142 reventes de Volkswagen, soit -10,8 %.

Une année dans le rouge

Après neuf mois d'activité, le marché des véhicules utilitaires d'occasion est en berne. Il accuse une contraction de 2,5 %, à 641 492 unités. Là encore, derrière Renault (-2,7 %, à 187 550 unités), toutes les marques de tête sont en repli. Cependant, il faut souligner que Citroën (105 921 VUO) et Iveco (19 090 VUO) limitent les pertes à 1,1 %. Opel suit la même tendance, avec -1,2 % à 13 621 unités.

Toujours après neuf mois, le Renault Trafic demeure le véhicule utilitaire d'occasion le plus courtisé. Avec un peu moins de 45 500 remises à la route cumulées, le fourgon recule néanmoins de 1,6 %.

Au cours des douze derniers mois consécutifs, 870 424 véhicules utilitaires d'occasion ont changé de main en France. Un volume en légère baisse de 0,6 % par rapport à la période précédente. À cette échelle de temps, 651 500 VUO (+0,7 %) ont été revendus directement de particulier à particulier, soit 74,8 % du total.