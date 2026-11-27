Le fourgon électrique de Volkswagen arrive enfin en version à empattement long. L’ID. Buzz Cargo gagne 0,5 m3 de volume de chargement et bénéficie aussi d’une batterie de 86 kWh procurant davantage d’autonomie. Il est par ailleurs éligible à un CEE de près de 10 000 euros.

La production du VW ID. Buzz Cargo à empattement long vient de débuter à Hanovre. ©Volkswagen

Près de quatre ans. Voici le temps qu’il aura fallu à Volkswagen pour décliner son ID. Buzz Cargo en version à empattement long. Sa production vient de débuter dans l'usine d'Hanovre, en Allemagne. Cette nouvelle proposition tombe à pic en France, où le constructeur doit composer avec un Transporter électrique plombé par la réforme des CEE de juin 2026. Le fait qu’il soit produit en Turquie ne lui permet pas de bénéficier des certificats bonifiés, contrairement à l’ID. Buzz Cargo. Ce dernier est actuellement éligible à une prime de 9 665 euros dans sa version courte financée par EDF, dont profitera également la nouvelle version longue.

Soulignons d’ailleurs que les nouveaux CEE constituent un boost commercial pour l’ID. Buzz Cargo. Sur le seul mois d’octobre 2026, ce sont 546 unités qui ont été livrées dans l’Hexagone, un volume supérieur de 310 % à celui de l’an dernier. Depuis le début de l’année, l'utilitaire léger électrique cumule 1 975 immatriculations, soit une progression de 138 %. À l’inverse, le Transporter électrique se limite à 665 unités en 2026. Les entreprises sont logiquement en quête de modèles électriques bénéficiant des meilleures primes CEE. Ainsi, chez Volkswagen, l’ID. Buzz Cargo est l’unique opportunité.

2 550 euros HT plus cher

Pour les entreprises, l’ID. Buzz Cargo à empattement long présente des caractéristiques intéressantes. Son volume de chargement atteint 4,4 m3, soit 0,5 m3 de plus que la version courte. Une conséquence directe de l’allongement de l’empattement de 250 mm, qui atteint 3 239 mm (4 964 mm de longueur totale). La charge utile est en revanche en léger retrait du fait de l’alourdissement du véhicule. L’ID. Buzz Cargo long se distingue en effet de son petit frère en embarquant une plus grande batterie de 86 kWh de capacité (79 kWh sur le court), logiquement plus lourde. Toutes les données d’homologation ne sont pas connues, mais sur la proposition 4Motion de 340 ch (3 200 kg de PTAC), la charge utile est de 532 kg, contre 631 kg sur la version courte. L’autonomie monte en revanche à 469 km, soit un gain de 48 km.

Volkswagen ne dispose pas pour le moment des données pour la version propulsion de 286 ch. L’autonomie devrait certainement avoisiner les 500 km. Un autre élément qui diffère légèrement avec cet ID. Buzz Cargo long est la vitesse de recharge. Celle-ci s’élève à 199 kW en DC (185 kW sur le court), permettant de réaliser la charge de 20 à 80 % en 28 minutes. Les professionnels seront également sensibles au fait que la deuxième porte latérale soit proposée de série. Une option à 460 euros sur le court. Au niveau tarifs justement, l’ID. Buzz Cargo long démarre à 54 650 euros HT en propulsion et 56 750 euros HT en quatre roues motrices. Soit un différentiel de prix de 2 550 euros HT.