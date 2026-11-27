À quelques jours de la fin du mois de novembre 2026, les immatriculations de voitures particulières reculent de 1,25 % en France. Les principaux groupes européens dévissent, pendant que les constructeurs chinois affichent des performances de très haute volée.

Les performances des constructeurs chinois limitent la baisse du marché français en novembre 2026. ©Omoda

-11 % pour Stellantis, -20 % pour Renault, -25 % pour Mercedes-Benz, -19 % pour BMW ou encore -24 % pour Volkswagen. À quelques jours de la fin du mois, les principaux constructeurs européens affichent des volumes d’immatriculations en rouge vif. Et pourtant, le marché automobile ne recule que de 1,25 %, à 115 719 mises à la route, au soir du 26 novembre 2026 selon les données de AAA-Data.

Comment expliquer ce décalage ? Tout simplement par la performance XXL des constructeurs chinois. BYD mène les débats en volume avec 4 375 livraisons, soit une progression de 360 % comparé à novembre 2025. MG est également sur une forte dynamique avec 2 904 unités sur le mois, à +83 %.

Déjà 11 500 livraisons pour les marques chinoises

Soulignons aussi la montée en régime de Leapmotor avec 855 livraisons (+168 %), imitée par XPeng à 796 unités (+212 %). Les petits nouveaux, qui n’étaient pas encore présents l’an dernier à la même époque, ne sont pas en reste. Geely cumule pour l’heure 608 immatriculations, Jaecoo en est à 1 425, Omoda à 231 et Chery à 239.

Les constructeurs chinois cumulent à ce stade plus de 11 500 mises à la route en novembre, soit plus de 10 % du marché automobile national. Sur la totalité du mois de novembre 2025, ils n’avaient été à l’origine que de 4 700 immatriculations.

La progression est donc spectaculaire et résonne avec l’actualité européenne. L’UE vient d’annoncer ses quotas pour les importations de voitures hybrides produites hors du Vieux Continent. Les constructeurs chinois devraient rapidement être impactés par ce nouveau dispositif.

Tesla s'envole aussi

D’autres constructeurs tirent leur épingle du jeu durant ce mois de novembre 2026. C’est le cas de Kia (+48 %), de Ford (+9 %) et surtout de Tesla qui s’envole de 425 % avec plus de 8 000 livraisons.

Concernant les véhicules utilitaires légers, c’est l’hécatombe. Le marché s’effondre de 19 %. Stellantis est à -32,4 %, Renault à -16,6 %, Ford à -17,5 %, Mercedes-Benz à -18,8 % et VW à -6,9 %. Ce n’est ici que le prolongement d’une période noire pour les VUL qui dure depuis plusieurs mois.