Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

La Chine va réduire ses exportations de voitures hybrides vers l'Europe

Publié le 9 octobre 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
La Chine et l’Union européenne annoncent une entente sur le commerce des véhicules hybrides, avec l’objectif d’apaiser les tensions commerciales. Saluée par les constructeurs européens, cette avancée reste toutefois une première étape vers le rééquilibrage des échanges entre les deux parties.
accord automobile chine europe
La Chine accepte de réduire ses exportations de voitures hybrides vers l'UE. ©AdobeStock-kirill_makarov

La Chine a accepté de freiner sensiblement ses exportations de voitures hybrides vers l'Union européenne (UE), ce qui devrait empêcher l'arrivée de millions de ces véhicules ces prochaines années sur le Vieux-Continent, a annoncé à Pékin le commissaire européen au Commerce.

 

"Nous sommes parvenus à une compréhension commune visant à modérer les exportations chinoises de véhicules hybrides et hybrides rechargeables vers l'Union européenne. Cela ouvre la perspective d'une réduction de plus de moitié des exportations chinoises", a affirmé Maros Sefcovic.

 

Il a ajouté que la Chine avait accepté de baisser ses droits de douane sur certains produits européens, ce qui permettrait de les réduire d'au moins 225 millions d'euros.

 

Les constructeurs automobiles européens ont salué une "avancée positive pour apaiser les tensions commerciales" après des discussions entre l'Union européenne et la Chine pour réduire l'arrivée en Europe de véhicules hybrides chinois.

 

Marché automobile : les constructeurs européens pris en étau par les chinois

 

L'association des constructeurs automobiles européens (ACEA) "salue l'annonce par la Commission européenne et la Chine d'un accord intérimaire visant à remédier à des déséquilibres commerciaux critiques", selon un communiqué. "Dans l'attente d'une analyse détaillée du contenu de cet accord, cette annonce constitue une avancée positive pour apaiser les tensions commerciales entre les deux parties", ajoute-t-elle.

 

Le commissaire européen Maros Sefcovic a néanmoins qualifié les résultats de deux jours d'entretiens avec les responsables chinois à Pékin comme un "premier pas crucial" vers la réduction du déficit commercial européen, mais seulement un premier pas.

 

"C'est un premier pas crucial, mais ce n'est qu'un premier pas dans le processus de rééquilibrage" des relations commerciales, a-t-il dit devant la presse. Ces résultats seront présentés aux chefs d'État et de gouvernement européens réunis en sommet la semaine prochaine à Bruxelles, a-t-il dit. "C'est là que sera prise la décision finale" sur la suite, a-t-il dit. (Avec AFP)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Marché automobile : les constructeurs européens pris en étau par les chinois

Marché automobile : les constructeurs européens pris en étau par les chinois

La transition électrique n’est pas la seule coupable de la crise automobile 

La transition électrique n’est pas la seule coupable de la crise automobile 

La "concurrence déloyale" chinoise fragilise les fournisseurs européens 

La "concurrence déloyale" chinoise fragilise les fournisseurs européens 

Hyundai passe son Tucson dans une autre dimension

Hyundai passe son Tucson dans une autre dimension

Une rentrée sous le signe de la raréfaction des offres VO en Europe

Une rentrée sous le signe de la raréfaction des offres VO en Europe

Santana bientôt de retour ?

Santana bientôt de retour ?

Laisser un commentaire

cross-circle